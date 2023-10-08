سياسة
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إضراب ومواجهات بالضفة الغربية.. وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 7 وإصابة العشرات
قالت مصادر طبية فلسطينية إنّ حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وصلت إلى 7 شهداء وعشرات الجرحى في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
إضراب ومواجهات بالضفة الغربية.. وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 7 وإصابة العشرات
اندلعت مواجهات عنيفة في مواقع متفرقة ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين، تخللها عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات حارقة على مواقع عسكرية إسرائيلية. / صورة: AA Archive
8 أكتوبر 2023

ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 7 شهداء، الأحد، بعد مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفاد مراسل قناة TRT عربي نقلاً عن مصادر طبية فلسطينية بأن حصيلة الشهداء الذين قُتلوا برصاص الاحتلال منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال وصلت إلى 7 شهداء.

وأضاف المراسل أن 3 شهداء قُتلوا في شمال الضفة الغربية، وشهيدَين في رام الله، وشهيدَين في الخليل.

وسبق لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن صرحت في بيان بأن طواقمها "تعاملت مع 126 إصابة في الضفة الغربية بما فيها القدس".

واندلعت مواجهات عنيفة في مواقع متفرقة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين، تخللها عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات حارقة على مواقع عسكرية إسرائيلية.

الإضراب الشامل يعمّ الضفة

وعمّ الإضراب الشامل مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية بعد دعوات وجّهتها فصائل فلسطينية للإضراب، وفقاً ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتشهد مدن ومحافظات الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، يقابلها ازدياد في أنشطة المقاومة الفلسطينية.

وفجر السبت أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردّاً على ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة، قائلاً في بيان إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وفي بيانات منفصلة أعلنت كل من القسام وسرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي عن أسْر عدد من الجنود الإسرائيليين، دون الإفصاح عن المحصلة.​​​​​​​

وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، التي بدأتها فجر السبت، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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