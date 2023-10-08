صدق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (كابينيت) في إسرائيل الأحد، رسمياً على إعلان الحرب، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها المقاومة الفلسطينية، وأدت إلى مقتل 650 إسرائيلي على الأقل.

ولا تزال المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات مع قوى الأمن والجيش الإسرائيلي في بلدات إسرائيلية عدة محاذية لقطاع غزة بعد مرور أكثر من يوم على اقتحام تلك البلدات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "القرار يعني بدء سلسلة عمليات عسكرية كبيرة"، وذلك وفقاً للبند 40 من قانون الأساس.

كما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق قرار الكابينيت وأعلن حالة الحرب بنفسه".

وقالت صحيفة هآرتس العبرية نقلاً عن جيش الاحتلال إنّ "الجيش استطاع فرض السيطرة على معظم النقاط التي اندلعت فيها اشتباكات مع فلسطينيين في بلدات إسرائيلية بالجنوب".

وأشار الجيش إلى أن قواته "اشتبكت في 29 موقعاً مع مسلحين فلسطينيين خلال ليل السبت/الأحد"، لكنه أكد أن "عناصر من المقاومة الفلسطينية لا يزالون يشتبكون مع القوات في هذه الأثناء في 6 مواقع، بعضها في بلدات بئيري وسديروت وصوفا وكيسوفيم وكفار عزة وزيكيم".

وقال دانيال هيجري الناطق باسم جيش الاحتلال إنّ "القوات بدأت فجر الأحد بإخلاء الإسرائيليين سكان الجنوب من منازلهم"، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء مستمرة.

وأشار إلى أن الجيش شكّل وحدة من أجل البحث عن المفقودين.

كما بدأ الجيش الإسرائيلي إحصاء قتلاه جرّاء العملية، ونشر صباح الأحد أسماء 26 جندياً وضابطاً.

وقال موقع واللا العبري إنّ "من بين قتلى الجيش الإسرائيلي عدداً من الضباط رفيعي المستوى، من ضمنهم قائد وحدة المشاة ناحال، ونائب قائد وحدة ميجلان، وقائد مركز شرطة راهط".

عدد كبير من القتلى والجرحى

في سياق متصل قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن عدد القتلى الإسرائيليين جرّاء عملية المقاومة الفلسطينية حتى الآن وصل إلى 600 قتيل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن الوزارة أن "عدد الجرحى الإسرائيليين جرّاء العملية وصل إلى أكثر من 2000 مصاباً".

وقالت الوزارة إنّ "نحو 326 مصاباً تصنَّف حالتهم بأنها بين حرجة وخطيرة، فيما أُصيب 359 آخرون بجروح متوسطة، و821 بجروح خفيفة، وأصيب 20 شخصاً بالهلع".

تعطيل التعليم وخلل بالمواصلات

وسط استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وقف التعليم في جميع المؤسسات في كل أنحاء إسرائيل.

كما أثر التصعيد العسكري في المواصلات العامة في إسرائيل، إذ أشار موقع واللا العبري إلى أن خللاً أصاب كل أنواع وسائل المواصلات بعد تجنيد الجيش لعدد كبير من قوات الاحتياط، ما أدى بالتالي إلى نقص كبير في الكوادر البشرية".

وقال الموقع إنّ "تجنيد الاحتياط تسبب في شغور كثير من الوظائف، خصوصاً سائقي القطارات والحافلات الذين يعملون الآن في نقل الجنود إلى المعسكرات".

وأشار إلى أن "خطوط المواصلات توقفت في كثير من مناطق إسرائيل، وكذلك السكك الحديدية"، فيما طالبت وزارة النقل الإسرائيليين بعدم السفر غير الضروري وتأجيل كل ما لا يلزم.

كما ألغت شركات طيران عدة عشرات الرحلات إلى تل أبيب على خلفية الاشتباكات.

ومن بين هذه الشركات التي وقفت رحلاتها الى مطار بن غوريون في تل أبيب، لوفتهانزا وطيران الإمارات و"راين إير" وخطوط إيجه الجوية وشركات أمريكية وحتى الخطوط الجوية الفرنسية.

مئات الأسرى بيد المقاومة

وحتى اللحظة لم تستطع إسرائيل إحصاء عدد الأسرى الذين وقعوا في يد المقاومة الفلسطينية واقتيدوا إلى قطاع غزة، وعلى الرغم من تشكيل وحدة خاصة للبحث عن المفقودين فإن الصورة لا تزال ضبابية.

ورجحّت مصادر إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت بأن يكون عدد الأسرى الذين أُخذوا إلى قطاع غزة قد وصل إلى 100 إسرائيلي.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست نقلاً عن مصادر غير رسمية إنّ "750 إسرائيلياً لا يزالون في عداد المفقودين".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إنّ "عائلات إسرائيلية بدأت نشر صور أبنائها على مواقع التواصل الاجتماعي في مسعى للعثور عليهم ومعرفة مصيرهم".

وناشدت الشرطة الإسرائيلية ذوي المفقودين بالتوجه إلى مراكزها للتبليغ عنهم، ودعت الأهالي إلى عدم البحث عن أبنائهم بأنفسهم في ظل استمرار التصعيد العسكري.

ونشرت الإذاعة الإسرائيلية أسماء مئات الإسرائيليين الذين فقدت آثارهم منذ صباح يوم الأحد.

في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "نتنياهو قرر تعيين منسق خاص للأسرى والمفقودين".

صواريخ المقاومة

قالت مصادر إسرائيلية إنّ المقاومة الفلسطينية أطلقت منذ صباح الأحد نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية.

وأصابت الصواريخ مبانيَ عدة بشكل مباشر في تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان، وأدت إلى دمار كبير في البنية التحتية، كما أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح خطيرة.

كما سُمعت صافرات الإنذار صباح الأحد في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى منطقة الخضيرة التي تبعد عن قطاع غزة نحو 150 كيلومتراً.

وأمس السبت أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردّاً على ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في غزة، قائلاً في بيان إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 313 فلسطينياً بينهم 20 طفلاً وإصابة 1990 بجروح مختلفة، بينهم 121 طفلاً، جرّاء الغارات الإسرائيلية على القطاع.