استُشهد صحفيان فلسطينيان أمس السبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل لقطاع غزة.

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" استشهاد المصوّرَين الصحفيَّين إبراهيم لافي ومحمد الصالحي، في أثناء تغطيتهما للتوتر في حدود قطاع غزة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت المنظمة استهداف الصحفيَّين داعية إلى حمايتهم. فيما استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان، جريمة الاحتلال بحق الصالحي، وجددت دعوتها إلى توفير الحماية للصحفيين.

في نفس السياق، طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل للكشف عن مصير الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد.

وكشفت النقابة في بيان مساء السبت، أن الاتصال انقطع مع "الوحيدي وعبد الواحد"، خلال تغطيتهما الأحداث قرب حاجز بيت حانون العسكري، شمال قطاع غزة.

في السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة الصحفي مصعب شاور بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأوضحت الوكالة أن جنود الاحتلال اقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، واندلعت إثرها مواجهات، أصيب خلالها الصحفي مصعب بالرصاص المعدني، وشاب آخر بشظايا الرصاص الحي، إضافة إلى العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً.

وفجر السبت، أطلقت كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) الفلسطينية، عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة في ضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

ورداً على ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيلاً، بحسب إعلام عبري.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مقتل 265 فلسطينياً وإصابة 1788 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.