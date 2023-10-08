بعد مرور أكثر من 24 ساعة على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، لا تزال "الصدمة" تُلقي بظلالها على كل مناحي الحياة في إسرائيل والمستوى السياسي فيها بشكل خاص.

ووصفت وسائل إعلام عبرية العملية بأنها "صادمة" و"مفاجئة"، وشبّهت العملية المباغتة بحرب يوم الغفران التي وقعت في 6 أكتوبر عام 1973 عندما فاجأ الجيش المصري إسرائيل بحرب استطاع من خلالها تحرير كل الأراضي المصرية وتكبدت فيها إسرائيل خسائر فادحة.

وبينما يسعى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية إلى استعادة السيطرة على بلدات ونقاط عسكرية نجحت المقاومة الفلسطينية في اقتحامها داخل إسرائيل، بدأ قادة المستوى السياسي والأمني بتبادل الاتهامات في ما بينهم، ما يكشف عن استمرار حالة "الصدمة" حتى الآن، وسعي كل طرف لتحميل الآخر مسؤولية ما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "غير مسبوق".

وشهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية الطارئة التي عُقدت الأحد لبحث التصعيد المفاجئ مشادات كلامية وصراخاً بين الوزراء.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "علينا الآن أن نكون قاسين وألّا نراعي كثيراً الإسرائيليين المختطفين لدى حماس".

من جانبها قالت الوزيرة غاليت ديستال موجهة كلامها إلى نتنياهو: "السيد رئيس الوزراء، إنّ أفضل المؤثرين في شبكة الإنترنت يجلسون معي منذ الصباح، أخبرني بما يجب أن أفعله، وأعطني جهة اتصال"، لكن الوزير حاييم كاتس بدأ بالصراخ بعد هذه المداخلة قائلاً: "نحن لسنا بحاجة إلى تسويغ ودعاية، لا نحتاج إلى هذا الهراء. نحن بحاجة إلى توجيه ضربة لم يسبق لها مثيل منذ 50 عاماً وتدمير غزة، وإلا فلن يكون لدينا نهضة".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إنّ مشادة كلامية أخرى اندلعت بين الوزيرة عيديت سيلمان ووزير الصحة موشي أربيل، عندما قالت الوزيرة إنّ "وزارة الصحة لم تحدثني عن مراكز الإسعاف"، فرد عليها الوزير أربيل: "إذا أردت فمرحباً بك لتكوني نائبة وزير الصحة".

وأجابت الوزيرة: "لا يهمني مكان وجودي. أنا فقط أقول إنهم لا يعملون".

من جهته شنّ وزير التعاون الإقليمي أوفير أوكينس هجوماً على أجهزة الأمن وقال: "كل مواطن في إسرائيل يسأل اليوم: ماذا حدث للمخابرات الإسرائيلية؟"، وردّ عليه وزير الشتات عميحاي شيكلي بالقول: "اسكت"، فردّ عليه أحد الوزراء: "لا تقُل لنا أن نسكت".

من جانبها قالت وزيرة النهوض بمكانة المرأة ماي جولان في أثناء الجلسة: "يشرحون لنا أن معظم سكان غزة لا علاقة لهم بما يجري، لذلك يجب عدم المساس بهم"، وأضافت: "لكن جرى انتخاب حماس من قِبل هؤلاء السكان، وهي شرعية مثل أي حكم دكتاتوري آخر في أي دولة عربية. في غزة لا يكرهون حماس، بل يكرهوننا. إنهم يريدون تدميرنا".

في نفس السياق قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن وزراء إسرائيليين بدؤوا بتوجيه اللوم إلى الجيش والأجهزة الأمنية لأنهم "يريدون أن يعرفوا كيف حصلت الكارثة".

إلى جانب ذلك انتقدت صحف وكُتاب إسرائيليون الحكومة وبالأخص رئيسها بنيامين نتنياهو بسبب العملية الفلسطينية التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 إسرائيلي، وفقدان أثر نحو 750 آخرين.

نتنياهو المسؤول

وقالت الكاتبة في صحيفة هآرتس العبرية ياسمين ليفي إن "نتنياهو هو المسؤول عن كارثة 2023، ففي اليوم الأول الذي قرر فيه تشكيل حكومة قوامها متطرفون وعنصريون كان من الواضح أن ذلك سيكون له تداعيات صعبة".

وأضافت: "شهور كثيرة من التحريض والكذب، لم يكن هدفها خدمة المواطنين، إنما تشريع قوانين تستهدف الجهاز القضائي، وتحويل الجيش إلى مقاول يحرس المستوطنات، عندما نجعل الأجهزة الأمنية تلقي بكل ثقلها للانشغال في تأمين احتفالات المستوطنين في حوارة، بكل تأكيد سينجح عدونا في اكتشاف نقاط ضعفنا".

وقالت: "نتنياهو مستعدّ لتشكيل أي ضرر على أمن إسرائيل إذا كان الأمر سيضمن له تصويب وضعه في المحاكم. نتنياهو هو من أقال وزير الدفاع عندما حذر من خطورة الانقلاب على القضاء، وهو من وبّخ رئيس الأركان عندما أبدى تخوفه من قرارات تتعلق أيضاً باستهداف الجهاز القضائي، وهو من كان يدرك أن في سلاح الجو ضعفاً نتيجة رفض الخدمة من قِبل الطيارين، وفعلاً حقق الآن ما يريد، لقد هدأت المظاهرات ضده في الشوارع وعاد الطيارون إلى العمل بعد عملية مقاومة غزة".

فشل ذريع

بدوره قال الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نداف إيل: "ما جرى أمس السبت جعلنا نكتشف كثيراً من الأمور، لقد اكتشفنا أن فرقة المعلومات التابعة لجيشنا، التي خُصصت من أجل تطويرها المليارات خلال السنوات الماضية، لم تنجح في تأمين المعلومة المهمة والخطيرة، لم تنجح في التحذير من وقوع مواجهات استراتيجية، ما جرى كان فشلاً متكرراً، بعد خمسين عاماً من مفاجأة حرب 1973".

وأضاف: "الفشل كان سببه استخباراتياً، كان فشلاً ذريعاً أكثر مما يمكن تخيله، كانوا يتوقعون أن حماس لن تهاجمنا. هل يدرك جهازنا الأمني العظيم أن مواطنين في الجنوب بات مصيرهم غير معروف في هذه الأثناء؟ هناك من يتصل بالإعلام ويطلب من الجيش على الهواء أن يأتي إلى أماكنهم".