أعلن مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت صباح الأحد المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة حتى إشعار آخر، ومنعته وحراس المسجد من دخوله منذ مساء السبت.

ويتزامن الإغلاق مع تصاعد الأوضاع في ظل هجمات مسلحة متبادلة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تتقدمها حركة حماس.

وشدد الجعبري في بيان على أن إغلاق الإبراهيمي يسجل اعتداءً جديداً على حرية العبادة للمسلمين أصحاب الحق فيه.

واعتبر أن الخطوة "تحمل أبعاداً خطيرة على مستقبل التعامل مع المسجد من الاحتلال الذي يعمل بشكل جدي على السيطرة عليه بشكل كامل".

واتهم مدير أوقاف الخليل، الاحتلال بالتوسع في انتهاكاته لكل القوانين والمواثيق الدولية، وممارسة العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل وهي تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ 1994، قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63% لليهود و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصلياً. وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردّاً على ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في غزة، قائلاً في بيان إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

ووصلت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 313 شهيداً، بينهم 20 طفلاً، ونحو 1990 جريحاً في قطاع غزة حسب وزارة الصحة الفلسطينية.