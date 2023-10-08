شهدت عواصم ومدن عربية وإسلامية مظاهرة وواقفات داعمة لفلسطين بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى" صباح السبت.

في مدينة إسطنبول التركية، تجمع مئات الأشخاص في ساحة مسجد الفاتح بإسطنبول تلبية لدعوة جمعية شباب الأناضول ووقف الشباب الوطني.

وبعد أداء صلاة الغائب في الساحة، سار الحشد إلى حديقة سراج خانة الواقعة في المنطقة نفسها.

وفي العاصمة أنقرة احتشد مئات الأتراك أمام السفارة الإسرائيلية، مردّدين هتافات مؤيدة لفلسطين ولكفاح شعبها.

وعمّت المخيمات الفلسطينية في مناطق لبنان كافة مظاهرات احتفالية وسط توزيع الحلوى احتفالاً بعملية "طوفان الأقصى".

وشارك مئات الأردنيين السبت في وقفة قرب سفارة تل أبيب بعمّان، لدعم فلسطين وللعملية العسكرية التي أطلقتها حركة حماس من غزة ضد إسرائيل.

وفي العاصمة الإيرانية طهران، اجتمع مئات في ساحة فلسطين وسط المدينة، تعبيراً عن تضامنهم مع الشعب والمقاومة الفلسطينية كما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية، كما شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، ومدينة صعدة مظاهرات شارك فيها المئات تأييداً للمقاومة الفلسطينية.

وأمس السبت أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردّاً على ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في غزة، قائلاً في بيان إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 313 فلسطينياً بينهم 20 طفلاً وإصابة 1990 بجروح مختلفة، بينهم 121 طفلاً، جرّاء الغارات الإسرائيلية على القطاع.