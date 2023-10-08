أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها لأفغانستان في ضحايا سلسلة الزلازل التي ضربت ولايتَي هيرات وبادغيس شمال غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان السبت أنها تلقت بحزن نبأ سقوط أكثر من 2000 قتيل وأكثر من ألف جريح في الكارثة.

وأضاف البيان: "نقدّم تعازينا لشعب أفغانستان الصديق والشقيق، رحم الله من فقدوا أرواحهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأردف: "وكما هي الحال دائماً، فإن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لتضميد جراح أشقائها الأفغان".

والسبت، قالت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الأفغانية إنّ سلسلة زلازل ضربت الجزء الشمالي الغربي.

وقال الملا جانان سائق، المتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون الكوارث الطبيعية في حكومة طالبان المؤقتة، في تصريح صحفي الأحد إنّ 2051 شخصاً فقدوا أرواحهم وأُصيب 9 آلاف و240 بجروح جرّاء الزلازل.