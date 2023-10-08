سياسة
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مصر.. مقتل سائحَين إسرائيليَّين برصاص شرطي في الإسكندرية
قُتل سائحان إسرائيليان برصاص شرطي مصري في مدينة الإسكندرية، وفق ما أفادت به مصادر إعلام مصرية، وتأتي عملية إطلاق النار في الوقت الذي تتواصل فيه عملية "طوفان الأقصى".
مصر.. مقتل سائحَين إسرائيليَّين برصاص شرطي في الإسكندرية
وقع الحادث في مدينة الإسكندرية بعد أن فتح شرطي النار على سياح إسرائيليين. / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
8 أكتوبر 2023

أفادت وسائل إعلام مصرية، الأحد، بمقتل سائحَين إسرائيليَّين إثر إطلاق نار من جانب عنصر أمني بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

ونقلت قناة إكسترا نيوز والقاهرة 24 (خاصتان) عن مصدر أمني قوله إنّ "أحد أفراد الشرطة المعيّنين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية (شمال) أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي في أثناء وجود أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري (أثري)".

وكشف المصدر عن "وفاة شخصَين إسرائيليَّين ومصري، وإصابة آخَر، وجرى على الفور القبض على فرد الشرطة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

وفي السياق أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل السائحَين ومرشدهما المصري في مدينة الإسكندرية.

ومنذ 1979 ترتبط القاهرة وتل أبيب بمعاهدة سلام، لكن على المستوى الشعبي يوجد رفض واسع للتطبيع مع إسرائيل، التي تحتل أراضيَ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.

وتداولت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الحكومية، أنباء عن إصابة مسافرين إسرائيليين في مصر.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، ردّاً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، مقتل 313 فلسطينياً وإصابة 1990 آخرين، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة)، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 350 في إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة 1864 آخرين، بينهم 17 في حالة حرجة، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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