سياسة
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طوفان الأقصى.. فيدان يبحث مع نظيريه الأردني والإسباني آخر التطورات
قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، آخر التطورات في فلسطين وإسرائيل عقب إطلاق كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.
طوفان الأقصى.. فيدان يبحث مع نظيريه الأردني والإسباني آخر التطورات
الاتصالات الهاتفية جاءت عقب إطلاق فصائل فلسطينية في غزة عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل / صورة: AA
8 أكتوبر 2023

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التطورات الفلسطينية الإسرائيلية، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما فيدان مع الصفدي وألباريس، حسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية.

وتركّزت مباحثات فيدان مع الصفدي وألباريس حول المستجدات الأخيرة على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومنذ تصاعد التوتر الإسرائيلي الفلسطيني، أمس السبت، أجرى وزير الخارجية التركي مباحثات هاتفية مع كلّ من نظرائه لدى قطر، والسعودية، ومصر، وفلسطين، وإيران، إضافة إلى نظيره الأمريكي.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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