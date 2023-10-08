سياسة
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رئيس البرلمان التركي: الاضطرابات لن تنتهي دون إعلان دولة فلسطينية مستقلة
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أنه لا يوجد حل للاضطرابات في الشرق الأوسط سوى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة بالكامل بكل مؤسساتها ومنظماتها وتبني حل الدولتين، مضيفاً أن استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية يشكل جريمة من حيث القانون الدولي.
رئيس البرلمان التركي: الاضطرابات لن تنتهي دون إعلان دولة فلسطينية مستقلة
قورتولموش أكد أن قدسية المسجد الأقصى فوق كل شيء / صورة: AA
8 أكتوبر 2023

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط لن تنتهي حتى يجري تأسيس دولة فلسطينية مستقلة بالكامل بكل مؤسساتها ومنظماتها.

وأضاف قورتولموش في كلمة له خلال فاعلية "أسبوع رجال الدين والمساجد"، الأحد: من الواضح الآن أنه لا يوجد حل آخر (للقضية الفلسطينية) أفضل من حل الدولتين.

وأشار قورتولموش إلى أن خدمة المسجد الأقصى إحدى المسؤوليات التي تعتبرها الأمة المسلمة واجباً أساسياً عليها، وقال: "اليوم، للأسف، نشاهد جميعاً بحزن وأسى شديدين أن المسجد الأقصى يتعرض للاحتلال والاعتداءات المستمرة منذ سنوات طويلة".

وتابع: "أجدادنا الذين حكموا الأراضي الفلسطينية لمدة أربعة قرون، حافظوا على المسلمين والمسيحيين، اليهود، بكل اختلافاتهم، عاشوا معاً، وعلى مدى هذه القرون الأربعة لم تكن هناك حرب دينية واحدة أو حرب طائفية عبر التاريخ، واليوم، للأسف، وصلت الفظائع المرتكبة في الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية إلى ذروتها".

وواصل: "إننا نراقب هذا التوتر المستمر منذ يومين بقلق حقيقي. ونرى أنه يجب على الجانبين حل هذه القضية بهدوء واعتدال".

وأكد قورتولموش أن موقف تركيا بشأن هذه القضية واضح، وذكر أن قدسية المسجد الأقصى فوق كل شيء.

وقال إنهم يعلمون أن استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية يشكل جريمة من حيث القانون الدولي بالنسبة إلى أولئك الذين لا ينتمون إلى هذه الأراضي، ويجري جلبهم إليها وتوطينهم في أماكن وأراضي الفلسطينيين.

وأكد أنه لا يوجد حل للاضطرابات في الشرق الأوسط سوى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بالكامل بكل مؤسساتها ومنظماتها وتبني حل الدولتين.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ رداً على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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