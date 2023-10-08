أغلقت بورصة تل أبيب على انخفاض بلغ 8.04% في ختام تعاملات اليوم الأحد، وبعد يوم واحد من إطلاق المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

وحسب بيانات البورصة، سجل مؤشر البنوك تراجعاً كبيراً بلغ 8.7%، والإنشاءات بنسبة 9.52%، والتأمين 9.38% والاستثمار 9.2% والطاقة بـ9.22%.

وحالياً، يصرف الدولار الأمريكي وفق سعر إغلاق جلسة يوم الجمعة، أي بـ3.86 شيكل، حسب بيانات بنك إسرائيل على موقعه عبر الإنترنت.

ويقول موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إن "الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس، مصحوباً بالخلاف الاجتماعي والسياسي في إسرائيل (خطة إصلاح القضاء)، قد يؤدي إلى المزيد من انخفاض قيمة الشيكل.

وأضاف الموقع أن التأثيرات لن تتوقف عند الشيكل وأسواق المال، "بل قد تؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر ضد الاقتصاد الإسرائيلي".

وإلى جانب الكلفة المرتفعة للحرب، فإن وزارة المالية وبنك إسرائيل سيكونان بمواجهة ضعف الشيكل، ومحاولة الحفاظ على سعر منطقي ضمن النطاق الحالي.

وفي حال طال أمد الحرب، قد يدفع ذلك وكالات التصنيف مثل "موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، إلى خفض تصنيف إسرائيل، حسب "غلوبس".

وقال الموقع: "قد تكون هناك عملية عسكرية أطول من العمليات السابقة وأكثر صعوبة، إذ يمر اقتصاد إسرائيل بفترة حساسة.. ويبتعد المستثمرون حالياً عن الأسواق، وذلك بسبب الإصلاح القضائي الذي تجريه الحكومة".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، قد وافق في وقت سابق من اليوم الأحد، على اعتماد وضع "حالة الحرب".

ويترقب المستثمرون في إسرائيل، استئناف أسواق المال العالمية تعاملاتها للأسبوع الجاري، وسط توقعات بمزيد تراجع العملة الإسرائيلية.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والأحد، أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 600 وإصابة أكثر من ألفين آخرين في إسرائيل.