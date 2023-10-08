سياسة
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فيدان يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في إسرائيل وفلسطين
أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن وزير الخارجية هاكان فيدان، بحث في اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في إسرائيل وفلسطين مع نظيره الأمريكي أنطونيو بلينكن في ثاني اتصال بينهما خلال 24 ساعة.
فيدان يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في إسرائيل وفلسطين
  فيدان يبحث التطورات في إسرائيل وفلسطين مع نظيره الأمريكي أنطونيو بلينكن - أرشيفية / صورة: AA
8 أكتوبر 2023

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، التطورات الأخيرة في إسرائيل وفلسطين مع نظيره الأمريكي أنطونيو بلينكن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الأحد، حسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

وذكرت المصادر أن الجانبين بحثا التطورات الأخيرة في إسرائيل وفلسطين.

يُذكر أن هذا هو الاتصال الهاتفي الثاني بين فيدان وبلينكن منذ يوم أمس.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلاً في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 370 فلسطينياً وإصابة 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 600 وإصابة أكثر من ألفين آخرين في إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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