اشتكى عدد من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، الأحد، من سوء إدارة العمليات ضد عناصر المقاومة الفلسطينية الذين لا يزالون يسيطرون على نقاط في بلدات إسرائيلية عدة.

كما سُجلت شكاوى مشابهة لدى جنود نُقلوا إلى الجبهة الشمالية قرب حدود لبنان منذ صباح الأحد.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن أحد الجنود على الجبهة الجنوبية قرب غزة قوله "الرجال تركوا كل شيء وجاؤوا إلى الحدود، لكن كل شيء يُدار هنا كما يدار حي سكني".

وأضاف: "عدد كبير من الجنود لم يحصلوا على السلاح، ولا الطعام ولا حتى الشراب".

وقالت الصحيفة إن "قوات كبيرة من جنود الاحتياط استُدعوا إلى بلدات الجنوب وكان من المتوقع أن يحصلوا على العتاد الملائم للمواجهة، ولكن كثيراً منهم بلّغ عن نقص كبير بالسلاح، وأن ما حصلوا عليه سلاح قديم لا يلائم الواقع الميداني على الأرض".

وأضافت: "أحد الجنود قال لنا إن تعامل الجيش فيما يتعلق بقوات الاحتياط مخجل".

وحسب الصحيفة فإن "السلاح الذي حصل عليه الجنود قديم وغير ملائم لمواجهة عناصر حركة حماس".

وقال أحد الجنود "أحضروا لي سترة وكأنني مبتدئ، لا يوجد لدينا طعام ولا مكان للنوم، لقد بتنا ليلتنا على الحجارة وبدون غطاء".

وأوضح جندي آخر من إحدى وحدات النخب التي استُدعيت إلى الجبهة الشمالية "يبدو أن الجيس يفتقر إلى العتاد الذي يمكن أن يمد به الجنود، لقد طلبوا منا الانتظار حتى يمكن تزويدنا بالسلاح".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود يشكون قلة الغذاء، "أحدهم أكد أنه يبحث عن الغذاء في المنطقة التي نُقل إليها بنفسه".

وقال جندي "منذ يومين لم نحصل على الطعام".