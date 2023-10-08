سياسة
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نتنياهو يطلب دعماً أمريكياً طارئاً وواشنطن تقرر إرسال مساعدات إلى إسرائيل
تعتزم واشنطن إرسال ذخائر ومعدات عسكرية إلى إسرائيل، لدعمها ضد عمليات المقاومة الفلسطينية، واستجابة لمطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الدعم الطارئ".
نتنياهو يطلب دعماً أمريكياً طارئاً وواشنطن تقرر إرسال مساعدات إلى إسرائيل
جنود إسرائيليون يحاولون الاحتماء في أثناء هجوم صاروخي بالقرب من مستوطنة سديروت / صورة: AFP
8 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأحد، أنها ستقدم ذخائر ومعدات لإسرائيل ضد عمليات المقاومة الفلسطينية التي تشنها حركة "حماس" وفصائل أخرى.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن "حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة معدات وموارد إضافية، بينها ذخائر".

وأضاف أنه وجّه حاملة الطائرات "USS Gerald R. Ford" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، قد كشف في وقت سابق الأحد، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى (لم يسمّه) أن "نتنياهو يريد تمويلاً أمريكياً طارئاً لشراء المزيد من الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية".

ورجح الموقع الأمريكي أن "إسرائيل ستشن هجوماً واسع النطاق في غزة، قد يستغرق عدة أسابيع، ومن المرجح أن يحتاج إلى مساعدة عسكرية أمريكية إضافية، بخاصة إذا توسعت الحرب إلى جبهات أخرى مثل لبنان".

وحسب المصدر نفسه، طرحت القضية خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي، ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وبين الجنرال إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وطُرح الأمر أيضاً السبت خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلاً في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 370 فلسطينياً وإصابة 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2100 آخرين في إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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