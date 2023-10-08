سياسة
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عقب مقتل إسرائيليَّين.. تل أبيب تدعو رعاياها إلى مغادرة مصر فوراً
دعت إسرائيل رعاياها في مصر، وخصوصاً في سيناء، إلى مغادرتها "في أسرع وقت ممكن"، عقب مقتل إسرائيليّين اثنين في مدينة الإسكندرية.
عقب مقتل إسرائيليَّين.. تل أبيب تدعو رعاياها إلى مغادرة مصر فوراً
الشرطة المصرية تطوق الموقع الذي قتل فيه شرطي سائحين إسرائيليين في الإسكندرية / صورة: AFP
8 أكتوبر 2023

دعت إسرائيل، الأحد، رعاياها في مصر، وخصوصاً في سيناء (شمال شرق)، إلى مغادرتها "في أسرع وقت ممكن".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، في أعقاب الهجوم الذي وقع في مدينة الإسكندرية شمال مصر في وقت سابق الأحد، وأدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين ومصري.

وقال البيان: "على خلفية الهجوم الذي وقع في مصر، نوصي المقيمين في مصر وسيناء بتقصير مدة إقامتهم ومغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان: "هناك خوف من تزايد دوافع العناصر الإرهابية والتهديدات الفردية، لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في مختلف دول العالم".

ودعا البيان، الإسرائيليين، إلى "مراجعة رحلاتهم المقررة إلى الخارج، وتجنب قدر الإمكان الوصول إلى الدول الخاضعة لتحذير السفر، بخاصة دول الشرق الأوسط المختلفة".

وأشار البيان إلى أنه "في ظل التطورات والأحداث، قد تزداد صعوبة عودة الإسرائيليين إلى إسرائيل، بسبب تقليص الرحلات الخارجية إلى إسرائيل".

وتأتي هذه المخاوف الإسرائيلية بالتزامن مع عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقها الجيش السبت، بعد إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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