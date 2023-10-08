سياسة
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بولندا ترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل
قال مسؤولون بولنديون، الأحد، إنه جرى إرسال طائرات عسكرية لإجلاء الرعايا من إسرائيل. فيما تجرى محادثات مع دول أوروبية لإقامة جسر إجلاء.
بولندا ترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل
مئات المسافرين في مطار بن غوريون يفاجؤون بإلغاء رحلاتهم / صورة: AFP
8 أكتوبر 2023

أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن بلاده سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

وأضاف في تدوينة له على منصة "إكس"، أنهم يتحركون لتأمين عودة جميع البولنديين إلى منازلهم بأمان.

وأوضح أن القوات الخاصة البولندية ستكون مسؤولة عن توفير الأمن على متن الطائرة خلال عمليات الإجلاء.

وأشار إلى بدء إرسال بولندا طائرات تابعة للقوات الجوية، من أجل إجلاء الرعايا الموجودين في إسرائيل حالياً.

بدوره، قال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك إن بولندا سترسل طائرتين " C-130 Hercules" لإجلاء نحو 200 بولندي من مطار بن غوريون.

وأضاف أن وارسو ستوفر طائرات إضافية إذا استدعى الأمر أو ستتواصل مع اليونان لنقل البولنديين إليها قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن طائرات نقل (كاسا).

وقال بلاشتشاك في مؤتمر صحفي "نجري محادثات لإقامة جسر إجلاء مع اليونان".

وأضاف "نتوقع أن تقلع هذه الطائرات في أي لحظة، وتصل إلى وجهتها وتلتقط السائحين البولنديين من المطار".

ويأتي ذلك تزامناً مع إلغاء شركة "LOT" البولندية للطيران جميع رحلاتها المجدولة من وإلى تل أبيب ليوم الأحد، بسبب الأوضاع الأمنية في إسرائيل.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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