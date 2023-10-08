تظاهر مئات الأمريكيين في ميدان "التايمز" في نيويورك، الأحد، للتضامن مع الشعب الفلسطيني وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وتجمّع مئات المحتجين من مختلف الأعراق وسط الميدان، وهم يرفعون العلم الفلسطيني ولافتات تؤكد الحق في مقاومة الاحتلال وأخرى ترفض وصفها بالإرهاب.

كما رفعوا لافتات صفراء كتب عليها: "المقاومة ضد الاحتلال حق من حقوق الإنسان" و"أوقفوا جميع المساعدات الأمريكية لإسرائيل العنصرية".

وطالب المتظاهرون بتحرير فلسطين وإطلاق سراح جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل.

بالمقابل، خرجت مظاهرة مضادة مكونة من حوالي 70 متظاهراً إسرائيلياً لوحوا بالأعلام الإسرائيلية، مطالبين بتقديم المزيد من الدعم لتل أبيب.

وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي السبت، بعد إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل413 فلسطينياً وإصابة 2300 آخرين، فيما أفادت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 650 في إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة حوالي ألفين آخرين، بينهم 17 في حالة حرجة، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية.