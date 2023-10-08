سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | مظاهرة داعمة لفلسطين بميدان "التايمز"في نيويورك
تظاهر مئات الأمريكيين في ميدان "التايمز" في نيويورك، للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، رافعين لافتات تدعو إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس الشرقية، وسط حراسة أمنية.
صور | مظاهرة داعمة لفلسطين بميدان "التايمز"في نيويورك
مظاهرة مناهضة لإسرائيل في تايمز سكوير بمدينة نيويورك / صورة: AFP
8 أكتوبر 2023

تظاهر مئات الأمريكيين في ميدان "التايمز" في نيويورك، الأحد، للتضامن مع الشعب الفلسطيني وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وتجمّع مئات المحتجين من مختلف الأعراق وسط الميدان، وهم يرفعون العلم الفلسطيني ولافتات تؤكد الحق في مقاومة الاحتلال وأخرى ترفض وصفها بالإرهاب.

كما رفعوا لافتات صفراء كتب عليها: "المقاومة ضد الاحتلال حق من حقوق الإنسان" و"أوقفوا جميع المساعدات الأمريكية لإسرائيل العنصرية".

وطالب المتظاهرون بتحرير فلسطين وإطلاق سراح جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل.

بالمقابل، خرجت مظاهرة مضادة مكونة من حوالي 70 متظاهراً إسرائيلياً لوحوا بالأعلام الإسرائيلية، مطالبين بتقديم المزيد من الدعم لتل أبيب.

وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي السبت، بعد إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل413 فلسطينياً وإصابة 2300 آخرين، فيما أفادت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 650 في إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة حوالي ألفين آخرين، بينهم 17 في حالة حرجة، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us