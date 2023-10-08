قال خالد زادران، المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية كابل، الأحد، إن "عدد قتلى سلسلة الزلازل المدمرة، التي ضربت الجزء الشمالي الغربي من أفغانستان، تجاوز 2500".

وقال المسؤول الحكومي، على منصة "إكس": "وفقاً لمسؤولي هيئة إدارة الكوارث، فإن عدد قتلى الزلازل التي ضربت ولاية هرات الأفغانية تجاوز 2500".

وأضاف زادران أن المتضررين في المنطقة ما زالوا بحاجة إلى المأوى والغذاء، فيما لا تزال فرق الإغاثة تعمل على تحقيق ذلك".

وفي وقت سابق، قالت هيئة إدارة الكوارث الأفغانية، في بيان، إن أكثر من 1300 منزل دمرت جزئياً أو كلياً في الزلزال.

ونقلت وكالة أنباء "بختار"، التي تديرها الحكومة، عن الهلال الأحمر الأفغاني قوله إن نحو 12 قرية في منطقتي زيندا جان وغوريان في مقاطعة هيرات، التي يسكنها 1.9 مليون شخص، "دُمرت بالكامل".

وتكافح فرق الإنقاذ والرجال المحليون من أجل انتشال القتلى والجرحى المحاصرين تحت المنازل المدمرة.

وضربت، السبت، ولاية هرات غربي أفغانستان، على الحدود مع إيران، سلسلة زلازل بقوة 6.3 و5.5 و4.7 و6.3 و5.9 و4.6 و4.8 و.4.9 درجة على التوالي بفارق زمني، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).