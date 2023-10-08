سياسة
2 دقيقة قراءة
أكثر من 2500 قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في أفغانستان
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف في غرب أفغانستان والهزّات الارتدادية التي أعقبته إلى أكثر من 2500 قتيل، وفق ما أعلن المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية كابل، الذي قال إن المتضررين في المنطقة ما زالوا بحاجة إلى المأوى والغذاء.
أكثر من 2500 قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في أفغانستان
آلاف القتلى والجرحى في زلزال أفغانستان / صورة: AA
8 أكتوبر 2023

قال خالد زادران، المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية كابل، الأحد، إن "عدد قتلى سلسلة الزلازل المدمرة، التي ضربت الجزء الشمالي الغربي من أفغانستان، تجاوز 2500".

وقال المسؤول الحكومي، على منصة "إكس": "وفقاً لمسؤولي هيئة إدارة الكوارث، فإن عدد قتلى الزلازل التي ضربت ولاية هرات الأفغانية تجاوز 2500".

وأضاف زادران أن المتضررين في المنطقة ما زالوا بحاجة إلى المأوى والغذاء، فيما لا تزال فرق الإغاثة تعمل على تحقيق ذلك".

وفي وقت سابق، قالت هيئة إدارة الكوارث الأفغانية، في بيان، إن أكثر من 1300 منزل دمرت جزئياً أو كلياً في الزلزال.

ونقلت وكالة أنباء "بختار"، التي تديرها الحكومة، عن الهلال الأحمر الأفغاني قوله إن نحو 12 قرية في منطقتي زيندا جان وغوريان في مقاطعة هيرات، التي يسكنها 1.9 مليون شخص، "دُمرت بالكامل".

وتكافح فرق الإنقاذ والرجال المحليون من أجل انتشال القتلى والجرحى المحاصرين تحت المنازل المدمرة.

وضربت، السبت، ولاية هرات غربي أفغانستان، على الحدود مع إيران، سلسلة زلازل بقوة 6.3 و5.5 و4.7 و6.3 و5.9 و4.6 و4.8 و.4.9 درجة على التوالي بفارق زمني، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us