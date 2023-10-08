كشفت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الأحد، أسرها أكثر من 30 إسرائيلياً منذ بدء العملية العسكرية.

وقال زياد النخالة الأمين العام للحركة، في كلمة متلفزة: "لدى حركة الجهاد الإسلامي أكثر من 30 أسيراً حتى اللحظة ولن يعودوا إلى بيوتهم إلا بتحرير أسرانا".

وأضاف: "أسرى العدو من الجنود والمستوطنين الذين نقبض عليهم في غزة بالعشرات وأكثر، بل أستطيع القول إنهم يتجاوزون هذا الرقم بكثير"، في إشارة أيضاً إلى الأسرى بحوزة الفصائل الأخرى.

ولم يصدر من الجانب الرسمي إحصائية محددة بشأن عدد الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية حتى الساعة 18:45 ت.غ، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن الأحد، تعيين الجنرال المتقاعد غال هيرش، مسؤولاً عن ملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة وغلافه.

وتابع النخالة: "ما جرى من معارك على امتداد المستوطنات ومن اقتحامات للمعسكرات وأسر الجنود وترك الأسلحة دليل مشهود على أن جيشهم أضعف مما يعتقد الكثيرون في العالم".

ولفت إلى أن "العدو يحاول استرداد معنوياته بتدمير بيوت غزة وبناياتها وقتل المدنيين ولكن الأيام القادمة ستكسر هذا الوهم وهذا الجنون".

وواصلت فصائل فلسطينية في غزة، الأحد، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلاً في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 413 فلسطينياً وإصابة 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2100 آخرين في إسرائيل.