سياسة
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ليلة ثانية عنيفة على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي
استشهد 24 فلسطينياً على الأقل وجرح عشرات آخرون، فجر الاثنين، جراء قصف جوي إسرائيلي لعدد من الأهداف من بينها منازل جنوب وشمال قطاع غزة.
ليلة ثانية عنيفة على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة / صورة: AFP
9 أكتوبر 2023

استشهد 24 فلسطينياً على الأقل وجرح عشرات آخرون، فجر الاثنين، جراء قصف جوي إسرائيلي لعدد من الأهداف من بينها منازل جنوب وشمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، نقلاً عن شهود عيان، أن المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة عنيفة من الغارات على منازل بمدينة غزة وشمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن وقوع قتلى وعشرات الجرحى.

وفي رفح، دمرت الطائرات الإسرائيلية منزلاً مأهولاً لعائلة "أبو هلال" فوق رؤوس ساكنيه، ما أودى بحياة 18 فلسطينياً على الأقل وعدد من المصابين، وفق مصادر طبية.

ونقل المراسل عن المصادر الطبية وشهود عيان وقوع أضرار جسيمة بعدد من المنازل المجاورة للمنزل المقصوف، وهو ما تسبب بهذا العدد من الشهداء والجرحى.

في الأثناء، شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وأفاد شهود عيان أن أكثر من 60 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق "البلدية" و"شارع القرمان" و"شارع النعايمة" في البلدة، حيث تم تسجيل عدد من الإصابات.

وحسب شهود عيان، فإن القصف على بيت حانون استهدف منازل وشوارع وبنى تحتية، متسبباً بدمار كبير فيها.

وفي بيت لاهيا شمالي القطاع، قصفت الطائرات الإسرائيلية منازل تتبع لعوائل "عودة" و"بعلوشة" و"نصر الله" و"أبو عون"، موقعة قتيلاً واحداً وأكثر من 20 إصابة بجروح متفاوتة، بحسب مصادر أمنية.

كما قصف جيش الاحتلال منزلاً قرب "دوار الكويت" شرق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

أما في خانيونس (جنوب)، فقد قصفت مقاتلات إسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل منزلاً لعائلة "أبو العمرين"، مُخلفة 5 قتلى وعدد من الإصابات.

كما أفادت مصادر طبية بوقوع 7 إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة "حرارة" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنزلاً آخر بجوار مسجد اليرموك وسط المدينة.

ودمرت مقاتلات إسرائيلية منزلاً يعود لعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" روحي مشتهى بحي الشجاعية دون الإبلاغ عن إصابات، كما دمرت منزلاً لعائلة "حمدان" في تل الزعتر شمالي القطاع.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّ غارات مكثفة ومتواصلة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية لإسرائيل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلاً في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 413 فلسطينياً وإصابة 2300 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2100 آخرين.

وفجر الاثنين قالت القناة الـ 12 العبرية إن حصيلة المصابين الإسرائيليين ارتفعت إلى 2315 بينهم 365 في حالة من خطيرة إلى حرجة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، عن أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000، وعدد الأسرى إلى أكثر من 150.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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