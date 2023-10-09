ارتفعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذَتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في إسرائيل مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 23:20 بتوقيت غرينتش ارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.95% إلى 87.92 دولار للبرميل، في حين سجّل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.23 دولار للبرميل مرتفعاً 3.44 دولار أو 4.16%.

في السياق نفسه تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار في تعاملات صباح الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ 2016، متأثراً بعملية "طوفان الأقصى".

يأتي تراجع الشيكل بعد يوم من هبوط بورصة تل أبيب بنسبة 8.04% في أولى جلسات الأسبوع في إسرائيل الأحد، وسط تأثر قطاعات التأمين، والاستثمار، والإنشاءات، والبنوك.

وبلغ سعر صرف الشيكل في التعاملات الصباحية اليوم حسب مراسل الأناضول، 3.93 شيكل لكل دولار، فيما كان كسر مستوى 3.95 شيكل في التعاملات الآسيوية المبكرة. وبذلك يواجه الشيكل ضربة إضافية هذا العام، بعد أن تعرض في وقت سابق لموجة هبوط سبّبتها خطة إصلاح القضاء وتصديق الكنيست عليها.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شنّت السبت عملية عسكرية على إسرائيل منذ عقود، أسفرت عن مقتل مئات الإسرائيليين، ثم نفّذَت قوات الاحتلال الإسرائيلي موجة من الضربات الجوية الانتقامية على غزة أسقطت مئات الشهداء.

ويُتوقع أن تعرقل تلك الأحداث الجهود الأمريكية للتوسط في التقارب بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، بشأن تطبيع العلاقات بينهما مقابل صفقة دفاعية بين واشنطن والرياض.

وأكّد محللون من بنك "إيه إن زد" في مذكرة للعملاء، أن "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تدعم أسعار النفط، ويمكن توقع مزيداً من التقلبات".

وأفاد فيفيك دهار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة، بأنه "ليكون لهذا الصراع تأثير دائم وهادف في أسواق النفط، يجب أن يحدث انخفاض مستمرّ في إمدادات النفط أو نقله".