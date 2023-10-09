سياسة
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687 شهيداً وأكثر من 3726 جريح حصيلة العدوان المتواصل على قطاع غزة
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 687 شهيداً بينما جرح 3726 شخص جراء القصف الإسرائيلي، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. في حين يستمر القصف على مواقع مختلفة في غزة في اليوم الثالث من التصعيد.
687 شهيداً وأكثر من 3726 جريح حصيلة العدوان المتواصل على قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يدمر مسجد "السوسي" غرب غزة   / صورة: AA
9 أكتوبر 2023

أكّدت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم نحو 140 طفل، وأكثر من 3726 إصابة جرّاء الغارات الإسرائيلية المستمرة لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت الوزارة في بيان بأنّ حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمرّ لليوم الثالث على القطاع بلغت نحو 687 فلسطينياً و3726 إصابة.

وكان الوزارة قد ذكرت أن أكثر من 140 طفلاً و105 سيدات استشهدوا، فيما أصيب أكثر من 400 من النساء والأطفال في تلك الهجمات.

مجازر بحق 15 عائلة

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الأخيرة مجازر بحق 15 عائلة، قصف منازلها مباشرة بلا إنذار، "ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى غالبيتهم من الأطفال".

وأضاف رئيس المكتب في بيان: "خلافاً لادّعاءات الاحتلال باستهدافه مقدرات المقاومة، ففي الساعات الأخيرة ارتكب جيش الاحتلال مجازر بحق 15 عائلة قصف منازلها مباشرة بلا سابق إنذار، ما خلّف عشرات الشهداء والإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال".

وأوضح أن أبرز تلك المجازر كانت بحقّ عائلة الزعانين التي تسبب قصف منزلها (شمال) بشكل مباشر في "استشهاد نحو 20 فرداً من أفرادها، ووقوع إصابات".

وحمّل معروف الجانب الإسرائيلي "المسؤولية عن تداعيات هذه المجازر بحق المدنيين"، قائلاً: "تضاف إلى جريمة الحصار والعقاب الجماعي الذي شدّده المحتلّ خلال عدوانه الحالي، ما يفاقم الواقع الإنساني الصعب في قطاع غزة".

وطالب المسؤول المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل لإلجام الاحتلال الذي يتبع سياسة الأرض المحروقة وسط المناطق المكتظة بالسكان، في ظل الواقع الإنساني الصعب بالقطاع".

كانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة أطلقوا عملية "طوفان الأقصى" ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، وما زال يشنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وقالت وسائل إعلام عبرية فجر الاثنين إنّ حصيلة المصابين الإسرائيليين ارتفعت إلى 2315، بينهم 365 في حالة من خطيرة إلى حرجة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه سلطات الاحتلال مقتل ما لا يقل عن 900 إسرائيلي، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى إلى 1000 والأسرى أكثر من 150.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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