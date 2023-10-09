سياسة
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الضفة الغربية.. استشهاد 16 فلسطينياً واستمرار المواجهات بعدة مدن
استُُشهد 16 فلسطينياً في الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي تنفّذها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام ضد إسرائيل.
الضفة الغربية.. استشهاد 16 فلسطينياً واستمرار المواجهات بعدة مدن
استشهاد 16 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ "طوفان الأقصى" / صورة: AA
9 أكتوبر 2023

استُشهد 16 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي منذ فجر السبت الماضي، حسب بيانات رسمية.

وأفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن الجيش الإسرائيلي قتل 16 فلسطينياً في مدن وبلدات بالضفة الغربية منذ فجر السبت.

ولفتت إلى أن "الشهداء قُتلوا في محافظات القدس والخليل (جنوب) ورام الله (وسط) وأريحا (شرق) ونابلس وقلقيلية وجنين (شما ل)".

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، استخدم خلالها الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتتصاعد المواجهات في الضفة الغربية تزامناً مع التوتر في قطاع غزة.

كانت القوى والفصائل الفلسطينية أعلنت الإضراب العامّ في الضفة الغربية يومَي الأحد والاثنين، ودعت إلى الخروج والانتفاض في وجه الجيش الإسرائيلي.

وفجر السبت أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".​​​​​​​ وأعلن جيش الاحتلال إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلاً في بيان إن طائراته "بدأت شنّ غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وأكّدت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 436، بينهم 91 طفلاً، وإصابة 2271 آخرين جرّاء الغارات الإسرائيلية المستمرة لليوم الثالث على التوالي، فيما أفادت هيئة البثّ الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقلّ عن 700 وإصابة أكثر من 2100 آخرين.

وقالت القناة 12 العبرية إن حصيلة المصابين الإسرائيليين ارتفعت إلى 2315 بينهم 365 في حالة خطيرة إلى حرجة. وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيبلغ 1000، وعدد الأسرى أكثر من 150.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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