دمرت المقاتلات الحربية الإسرائيلية فجر الاثنين، مسجد اليرموك بمدينة غزة، ليرتفع عدد المساجد التي دمرتها الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر السبت إلى ستة.

وأفادت مراسلة الأناضول نقلاً عن شهود عيان، بأن طائرات حربية قصفت بصواريخ مسجد اليرموك غربي مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره. فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية مسجد السوسي غربيّ مدينة غزة، ظهر الاثنين.

وبذلك يرتفع عدد المساجد التي دمرتها إسرائيل منذ بدء غاراتها على القطاع فجر السبت إلى ستة، منها "اليرموك، وأحمد ياسين، والأمين محمد، ومحمد الحبيب (الماليزي)" والسوسي.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة فجر الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي قصف مسجد أحمد ياسين وسط مخيم الشاطئ غربيّ مدينة غزة ودمره.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب إن "جيش الاحتلال استهدف مسجد أحمد ياسين وسط مخيم الشاطئ غربيّ مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة الأحد، أن الجيش الإسرائيلي استهدف منذ بدء غاراته على القطاع السبت مسجدين، كما دمر مقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لها.

واستنكرت الوزارة في بيان لها "استهداف وقصف مسجد الأمين محمد غربي مدينة غزة، ومسجد محمد الحبيب (الماليزي) في محافظة خان يونس جنوبي القطاع، وتدمير مقر الإذاعة التابعة لها والواقعة في برج فلسطين الذي استُهدف السبت".

وعدّت الوزارة "استهداف المساجد والمقرات الشرعية والدينية انتهاكاً لحرمة دور العبادة، الذي تحرّمه القوانين والأعراف الدولية كافة".

وتواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أنه شن غارات على أكثر من 500 هدف في قطاع غزة خلال ساعات الليل.

كما أقرّ الجيش بـ"شن غارات على عدد من الأبراج" بداعي سكن مسؤولين من فصائل فلسطينية فيها.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 493 فلسطينياً وإصابة 2751 آخرين، فيما أفادت هيئة البثّ الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقلّ عن 700 وإصابة أكثر من 2100 آخرين.

وفجر الاثنين قالت القناة 12 العبرية إن حصيلة المصابين الإسرائيليين ارتفعت إلى 2315 بينهم 365 في حالة من خطيرة إلى حرجة. وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000، والأسرى إلى أكثر من 150.