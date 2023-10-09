تشهد بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، الاثنين، اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين من كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الذين لا يزالون يسيطرون على نقاط عدة في بعض البلدات والمستوطنات الحدودية لليوم الثالث على التوالي.

وفي آخر التحديثات لا تزال بلدة سديروت على وجه الخصوص، وهي إحدى البلدات الإسرائيلية المركزية في ما يُعرف بـ"غلاف غزة"، تشهد اشتباكات عنيفة، وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش يجد صعوبة في فرض السيطرة عليها وعلى 6 مواقع أخرى حتى اللحظة.

وصباح الاثنين قالت صحف عبرية إنّ مجموعة من مقاتلي حماس دخلوا منازل في سديروت واحتجزوا بعض الرهائن، فيما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الجيش الإسرائيلي استدعى سيارات الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء، وهو ما قد يشير إلى وقوع قتلى وجرحى إضافيين.

1000 مقاتل من حماس

وفي السياق نفسه أيضاً تشير تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن ما بين 800 إلى 1000 مقاتل من كتائب عز الدين القسام اجتازوا الجدار الحدودي خلال اليومين الماضيين ونجحوا بالتسلل إلى بلدات وقرى إسرائيلية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية عن مصدر في الجيش قوله إنّ "المقاتلين هاجموا 20 بلدة إسرائيلية و11 معسكراً للجيش".

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إنّ "تقديرات الجيش الإسرائيلي تفيد بتواصل تسلل قوات كبيرة تابعة لحماس إلى بلدات وقرى إسرائيلية".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يخوض اشتباكات في 7 أماكن داخل بلدات إسرائيلية حدودية".

وأشارت إلى أن الجيش لا يزال يؤكد أن مقاتلين من حماس يتجولون في القرية التعاونية (كيبوتس) كفار عزة، فيما لا يزال عشرات المقاتلين يخوضون اشتباكات مع جيش الاحتلال في كيبوتس باري ويسيطرون على بعض المنازل، كذلك تدور اشتباكات في كيوبتس نيريم وكيبوتس علوميم وكسبوتس غافيم وبلدة نير عزة وبلدة حولوت.

900 قتيل

قالت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية، الاثنين، إنّ عدد القتلى الإسرائيليين جرّاء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس بلغ حتى الآن 900 قتيل.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الجرحى الذين نُقلوا إلى المستشفيات وصل إلى 2400 شخصاً، مشيرة إلى أن حالة 22 منهم حرجة للغاية، فيما تصنّف حالة 345 شخصاً بأنها خطيرة للغاية، وأصيب 462 شخصاً بجروح متوسطة، و1175 بجروح خفيفة، وأصيب الباقي بما يسمى بـ"الهلع"، وآخرون لا تزال حالتهم الصحية تحت المراقبة.

كما دعت وزارة الصحة إلى التبرع بالدم، وقدمت عبر أطباء مختصين استشارات نفسية لمن هم بحاجة إليها.

280 أسيراً

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنّ عائلات إسرائيلية كثيرة بلغت السلطات عن فقدان أفرادها، مشيرة إلى أن إسرائيل دعت العائلات إلى إجراء فحص الحمص النووي (DNA) للمساعدة في التعرف على المفقودين.

وذكرت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن بيد المقاومة الفلسطينية نحو 280 أسيراً إسرائيلياً.

وأمس، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنّ لدى المقاومة الفلسطينية عدداً كبيراً من الأسرى الإسرائيليين، بينهم جنود وضباط، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها أسرت أكثر من 30 إسرائيلياً.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" رداً على "اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".