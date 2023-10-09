سياسة
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غزة.. أكثر من 123 ألف نازح إثر قصف استخدمت فيه إسرائيل ألف طن من المتفجرات
اعترفت إسرائيل بأن طائراتها ألقت أكثر من 1000 طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة منذ بدء التصعيد.
غزة.. أكثر من 123 ألف نازح إثر قصف استخدمت فيه إسرائيل ألف طن من المتفجرات
نزوح أكثر من 123 ألف شخص في غزة إثر قصف استخدمت فيه إسرائيل ألف طن من المتفجرات. / صورة: AFP
9 أكتوبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة السبت ألقت طائراته أكثر من ألف طن من المتفجرات والصواريخ على أهداف لحركة حماس.

وأفاد الجيش في بيان: "في الساعات الأخيرة شن الجيش الإسرائيلي أربع موجات من القصف الجوي استهدفت أكثر من 800 هدف في قطاع غزة، حيث شاركت عشرات الطائرات الحربية في تنفيذ كل ضربة جوية".

وأكد أنه "منذ بداية الحرب استخدمت الطائرات أكثر من ألف طن من المتفجرات والصواريخ على أهداف حماس في قطاع غزة"، وقدر بأنه قتل مئات الفلسطينيين جراء الغارات الجوية.

123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة

وفي السياق أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة منذ بدء التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "نزح أكثر من 123538 شخصاً داخلياً في غزة بفعل الخوف وبهدف الحماية وهدم منازلهم" جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أكثر من 73 ألف شخص لجؤوا إلى المدارس.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة نزوح 74 ألف فلسطيني إلى 64 مدرسة وملجأ تابعة لها، بحثاً عن الأمان في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة.

ورجحت الوكالة الأممية زيادة أعداد النازحين في الساعات القادمة "مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية، بما في ذلك المناطق المدنية".

وتواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" رداً على "اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 493 فلسطينياً وإصابة 2751 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2100 آخرين.

وقالت القناة 12 العبرية إنّ حصيلة المصابين الإسرائيليين ارتفعت إلى 2315، بينهم 365 في حالة من خطيرة إلى حرجة، فيما كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عن أن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000، والأسرى إلى أكثر من 150.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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