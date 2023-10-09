تكبّدت الأحزاب الثلاثة المنضوية في ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس خسارة قاسية، الأحد، في انتخابات ولايتي بافاريا وهيسن اللتين تُعَدّان معقلاً للمحافظين حيث يحقق اليمين المتطرف تقدّماً.

وأظهرت آخر التقديرات تراجع أحزاب الائتلاف، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط بزعامة شولتس، والخضر والحزب الديمقراطي الحر، في ولايتي بافاريا الواقعة في الجنوب، التي تُعَدّ الأكبر في البلاد من حيث المساحة، وهيسن الواقعة في غرب البلاد والتي تضم مدينة فرانكفورت حيث مقر المصرف المركزي الأوروبي.

وفي بافاريا لم يبلغ الحزب الديمقراطي الحر عتبة الـ5% اللازمة للبقاء في البرلمان المحلي، كما يمكن أن يخرج من برلمان هيسن.

وحسب مراقبين فإن الناخبين الألمان اختاروا معاقبة حكومة شولتس في منتصف ولايتها، في وقت تصدّر الحملة موضوعان أساسيان هما القلق حيال الأزمة الصناعية في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، وعودة مسألة الهجرة.

أسبوعية دير شبيغل وصفت النتائج بأنها "كارثية" للائتلاف، معتبرة أن تلك الخسارة ستجعل الحكومة "مجبرة على إعادة النظر في مسارها الحالي".

واعتبر زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبيل أن الخسارة تُعَدّ "مؤشراً للأحزاب الثلاثة" المنضوية في الائتلاف الحكومي لحضّها على "إيجاد حل أسرع" لمشكلات الألمان.

وحسب التقديرات فاز المحافظون في الاستحقاقين كما كان متوقعاً، مع توقّع حلول حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المركز الثاني في الولايتين.

ولفتت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ إلى أنه "لم يعُد ممكناً القول إن (البديل من أجل ألمانيا) حزب قوي فقط في شرق البلاد" حيث المناطق الأكثر حرماناً اقتصادياً.

وقالت رئيسة الحزب أليسا فايدل: "نحن على المسار الصحيح"، معتبرة أن النتائج تشكل "عقاباً" للحكومة و"تصويتاً من أجل التغيير".

وهذا الحزب المعادي للهجرة والذي يندد بتدابير حماية المناخ التي يربطها بغلاء المعيشة والقيود أكد تقدّمه في الاستطلاعات على مستوى البلاد حيث يحصل على ما بين 20 و22% من نيات التصويت. واستفاد الحزب من تركّز الحملة إلى حدّ بعيد على الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف الحاكم منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.

نتائج مخيبة

ودفع الاشتراكيون الديمقراطيون بقيادة وزيرة الداخلية نانسي فايزر في هيسن الثمن، إذ حل حزبها (15%) في المرتبة الأخيرة خلف "البديل من أجل ألمانيا" (18,9%) وبتنافس حاد مع "الخضر".

وحل الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة بوريس راين في الطليعة مع 34,2% من الأصوات، بتقدّم كبير مقارنة بنتائج 2018 (27%).

وقالت الوزيرة النافذة في الحكومة والتي تسعى للاحتفاظ بحقيبتها: "لم ننجح في فرض أنفسنا"، معتبرة أن الأداء "مخيب جداً".

أما في بافاريا، حيث تأكد فوز رئيس الحكومة المحلية ماركوس سودر في الاستحقاق، فقد أظهرت نتائج الاستطلاعات تراجعاً طفيفاً (بين 36,5 و36,8%)، علماً بأن هذه النتيجة تُعَدّ الأسوأ منذ 70 عاماً لحزبه الاتحاد المسيحي الاجتماعي، حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

ومن شأن هذه النتائج إضعاف حظوظه بالوصول مستقبلاً إلى المستشارية، علماً بأنه أكد الأحد أنه لا يسعى لذلك.

وأبدى "رضاه" عن النتائج التي توفّر له "غالبية مستقرة ومتينة" مع شريكه في الائتلاف، حزب الناخبين الأحرار المحافظ المتشدد الذي يحظى بتأييد كبير في الأرياف والذي نال أكثر من 14% من الأصوات.

في بافاريا التنافس على أشدّه على المركز الثاني بين البديل من أجل ألمانيا (بين 15,5 و15,9%) والخضر (بين 15,4 و15,8%)، في حين يواصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الضعيف تقليدياً في الولاية تراجعه (نحو 8%).