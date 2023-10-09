سياسة
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قرى دُمرت بالكامل.. البحث عن ناجين من زلزال أفغانستان.. وتركيا ترسل مساعدات
يسابق عناصر الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين وانتشال جثث قتلى من تحت الأنقاض، بعد يومين من تعرُّض ولاية هيرات بشمال غربي أفغانستان لزلزال مدمِّر خلَّف 2500 قتيل على الأقل في حصيلة مؤقتة.
قرى دُمرت بالكامل.. البحث عن ناجين من زلزال أفغانستان.. وتركيا ترسل مساعدات
فِرَق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور على ناجين من زلزال أفغانستان المدمر. / صورة: Reuters
9 أكتوبر 2023

ارتفعت حصيلة سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت ولاية هيرات بشمال غربي أفغانستان، السبت، إلى 2500 قتيل ونحو 10 آلاف جريح.

ويسابق عناصر الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين وانتشال جثث قتلى من تحت الأنقاض بعد يومين من تعرُّض ولاية هيرات، على الحدود مع إيران، والمناطق المحيطة بها لأعنف زلازل تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال خالد زادران المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية كابل، على منصة "إكس": "وفقاً لمسؤولي هيئة إدارة الكوارث فإنّ عدد قتلى الزلازل التي ضربت ولاية هيرات الأفغانية تجاوز 2500". وأشار زادران إلى أن المتضررين في المنطقة ما زالوا بحاجة إلى المأوى والغذاء، فيما لا تزال فِرَق الإغاثة تعمل على تحقيق ذلك".

وفي وقت سابق قالت هيئة إدارة الكوارث الأفغانية في بيان إنّ أكثر من 1300 منزل دُمّرت جزئياً أو كلياً في الزلزال.

ونقلت وكالة أنباء بختار، التي تديرها الحكومة، عن الهلال الأحمر الأفغاني قوله إنّ نحو 12 قرية في منطقتَي زيندا جان وغوريان في مقاطعة هيرات -التي يسكنها 1.9 مليون شخص- "دُمّرت بالكامل".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية إقلاع طائرة محملة بمستلزمات ومعدّات معيشية من العاصمة أنقرة باتجاه أفغانستان. وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، إنّ طائرة المساعدات أقلعت من مطار مرتد في أنقرة.

وأضاف البيان أن الطائرة تُقِلّ مساعدات ومعدّات أعدّتها رئاسة هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد).

وعرضت باكستان وإيران المجاورتان لأفغانستان إرسال منقِذين ومساعدات إنسانية في حين عرض الصليب الأحمر الصيني مساعدات إغاثة نقدية. وقالت باكستان إنّ هيئة إدارة الكوارث لديها وضعت فريق بحث وإنقاذ على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة في المنطقة المنكوبة من الكارثة. وتستعدّ أيضاً لإرسال مواد إغاثة، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية والخيام والأغطية.

وقال تليفزيون الصين المركزي الاثنين إنّ جمعية الصليب الأحمر الصينية قررت تقديم 200 ألف دولار مساعدة نقدية طارئة لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة من الكوارث في أعقاب الزلازل.

وقالت إدارة طالبان إن إيران، التي تبعد حدودها أقل من 90 كيلومتراً عن موقع المنطقة الأكثر نكبة، تعهدت أيضاً بتقديم مساعدات إنسانية.

ولأفغانستان المحاطة بالجبال تاريخ من الزلازل القوية، وقع كثير منها في منطقة هندو كوش الوعرة على الحدود مع باكستان.

وضربت، السبت، ولاية هيرات غربي أفغانستان، على الحدود مع إيران، سلسلة زلازل بقوة 6.3 و5.5 و4.7 و6.3 و5.9 و4.6 و4.8 و.4.9 درجة على التوالي بفارق زمني، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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