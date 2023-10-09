أعلنت سرايا القدس الاثنين مسؤوليتها عن عملية التي نفذت ظهر اليوم في جنوب لبنان.

وقالت السرايا في بيان لها، أن قواتها نفذت عملية تسلل وأصابت 7 جنود إسرائيليين أحدهم إصابته خطرة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن القوات الإسرائيلية أحبطت عملية تسلل على الحدود اللبنانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن تعليمات صدرت لسكان الجليل الغربي بدخول الملاجئ أو التحصن داخل منازلهم وعدم الخروج منها خوفاً من تسلل مسلحين من لبنان.

وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي تنتشر في المنطقة، والطرق على طول الحدود الشمالية التي جرى إغلاقها أمام حركة المرور.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق إن قواته: "قتلت عدداً من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية".

وسمعت أصوات اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية لم تعرف طبيعتها إضافة الى تحليق مكثف للطيران المروحي الإسرائيلي في منطقة الضهيرة على الحدود مع إسرائيل جنوب لبنان.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة على خراج بلدة مرحين الحدودية جنوب لبنان.

من جهتها، ادعت القناة 14 الإسرائيلية سقوط اثنين من المتسللين من ‎لبنان بنيران الجيش الإسرائيلي.

فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان بأن "قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي وصولاً إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية (جنوب)".

ونقلت عن سكان محليين مختلف المناطق الجنوبية عن سماعهم دوي الانفجارات.

وأمس الأحد وأعلن حزب الله اللبناني الأحد، مسؤوليته عن الهجوم على ثلاثة مواقع ‏إسرائيلية بالصواريخ في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقال الحزب في بيانه أن "المجموعة هاجمت موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وجرى إصابة المواقع إصابات مباشرة".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ "رداً على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته"، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في غزة، التي يسكنها أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2007.

وصباح الاثنين أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل 560 فلسطينياً وإصابة 2900 آخرين، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 والمصابين إلى 2400 والأسرى إلى أكثر من 150 لدى الفصائل الفلسطينية