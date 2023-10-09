سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس التركي يبحث مع رئيس الوزراء الماليزي تطورات الوضع في فلسطين
تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفياً مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم حول آخر التطورات في فلسطين بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى".
الرئيس التركي يبحث مع رئيس الوزراء الماليزي تطورات الوضع في فلسطين
تواصل الرئيس أردوغان مع رئيس الوزراء الماليزي هاتفياً / صورة: AA Archive
9 أكتوبر 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم آخر التطورات الفلسطينية الإسرائيلية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الاثنين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.​​​​​​​

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، "رداً على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته"، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وفي المقابل بدأ الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في غزة، التي يسكنها أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام2007.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل 560 فلسطينياً وإصابة 2900 آخرين، فيما أفاد الإعلام العبري بأن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين 800 والمصابين 2400 والأسرى لدى الفصائل الفلسطينية أكثر من 150، وفق إعلان عبري

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us