بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم آخر التطورات الفلسطينية الإسرائيلية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الاثنين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.​​​​​​​

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، "رداً على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته"، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وفي المقابل بدأ الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في غزة، التي يسكنها أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام2007.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل 560 فلسطينياً وإصابة 2900 آخرين، فيما أفاد الإعلام العبري بأن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين 800 والمصابين 2400 والأسرى لدى الفصائل الفلسطينية أكثر من 150، وفق إعلان عبري