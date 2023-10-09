سياسة
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أرباش: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حرية المسجد الأقصى
أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، عن دعمه لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل الحصول على حريته وتحرير المسجد الأقصى، مؤكداً أن الحل الوحيد لضمان السلام والهدوء هو انسحاب الغزاة من الأراضي الفلسطينية والحرية الكاملة للشعب الفلسطيني.
أرباش: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حرية المسجد الأقصى
 أرباش: الحل الوحيد لضمان السلام والهدوء هو انسحاب الغزاة من الأراضي الفلسطينية   / صورة: AA
9 أكتوبر 2023

أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، عن دعمه لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل الحصول على حريته واستقلاله.

وقال أرباش في تغريدة على حسابه في موقع إكس اليوم الاثنين: "نتابع الأحداث في فلسطين بحزن وقلق. مع القمع والاحتلال والحصار المستمر منذ سنوات، يحرَم الشعب الفلسطيني المظلوم للأسف من أبسط حقوقه، وتصادَر بضائعه ومنازله، وتتعرض الأماكن المقدسة للمسلمين، وبخاصة المسجد الأقصى، للتدمير".

وأكد أرباش أن الحل الوحيد لضمان السلام والهدوء هو انسحاب الغزاة من الأراضي الفلسطينية وتحقيق الحرية الكاملة للشعب الفلسطيني.

وأعرب أرباش عن أمله ألا يتعرض الأبرياء للأذى في إطار الهجوم الذي تشنه إسرائيل على المدنيين في قطاع غزة.

وقال: "نعرب عن وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم والنضال من أجل حرية المسجد الأقصى، ونتمنى أن تجد المنطقة كلها السلام والهدوء في أقرب وقت ممكن".

والاثنين أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا "العدوان" الإسرائيلي في القطاع إلى 560 قتيلاً و2900 جريح.

وأِشارت الوزارة في بيان أن "560 فلسطينياً استشهدوا و2900 أصيبوا جراء العدوان على غزة".

يأتي ذلك فيما تواصل الطائرات الإسرائيلية ضرب مواقع في القطاع بشكل عنيف وفي مواقع متفرقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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