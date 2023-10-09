أعلنت ألمانيا الاثنين أنها علّقت موقتاً مساعداتها التنموية للأراضي الفلسطينية في إطار مراجعة شاملة لمساعداتها المالية بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل.

وقالت ناطقة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية "تجري مراجعتها (المساعدات)، وهذا يعني تعليقها مؤقتاً". وتبلغ هذه المساعدات 125 مليون يورو (131 مليون دولار).

بدوره، قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ، في لقاء مع راديو O1 المحلي: "سنعلق جميع مساعداتنا التنموية النمساوية في الوقت الحالي"، وتبلغ قيمتها 19 مليون يورو.

وأضاف أن فيينا تتوقع أن يتفاقم الوضع في إسرائيل قبل أن يعود ويتحسن، وتابع أن "الوضع لا يزال متوتراً ومتقلباً إلى حد الجنون".

من جانبه، أعلن المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي الاثنين أن الاتحاد الأوروبي علق جميع مدفوعات مساعداته التنموية للفلسطينيين وقرر إعادة تقييم كل برامجه الحالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو.

وقال المفوض المجري المسؤول عن شؤون التوسع والجوار على منصة اكس: "جرى تعليق جميع المدفوعات على الفور، ومراجعة كل المشاريع وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر وإعادة تقييم البرنامج بأكمله".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والاثنين أعلن الإعلام الحكومي بقطاع غزة تجاوز حصيلة ضحايا "العدوان" الإسرائيلي على القطاع 560 شهيداً و2900 إصابة ونزوح نحو 80 ألف شخص إلى 71 مركز إيواء، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى الإسرائيليين بلغ 800 والمصابين 2400.