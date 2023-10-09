سياسة
3 دقيقة قراءة
عقب "طوفان الأقصى".. دول أوروبية تعلق مساعدات مالية وتنموية لفلسطين
قالت النمسا وألمانيا إنهما قررتا تعليق مساعدات مالية للفلسطينيين رداً على هجوم حركة حماس على إسرائيل "بهدف ضمان عدم وصول الأموال إلى الجهة الخطأ"، فيما ذكرت المفوضية الأوروبية أنها ستراجع مساعداتها التنموية للفلسطينيين وتعلق جميع المدفوعات.
عقب "طوفان الأقصى".. دول أوروبية تعلق مساعدات مالية وتنموية لفلسطين
إسرائيل تدمر مسجد "العباس" وسط غزة / صورة: AA
9 أكتوبر 2023

أعلنت ألمانيا الاثنين أنها علّقت موقتاً مساعداتها التنموية للأراضي الفلسطينية في إطار مراجعة شاملة لمساعداتها المالية بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل.

وقالت ناطقة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية "تجري مراجعتها (المساعدات)، وهذا يعني تعليقها مؤقتاً". وتبلغ هذه المساعدات 125 مليون يورو (131 مليون دولار).

بدوره، قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ، في لقاء مع راديو O1 المحلي: "سنعلق جميع مساعداتنا التنموية النمساوية في الوقت الحالي"، وتبلغ قيمتها 19 مليون يورو.

وأضاف أن فيينا تتوقع أن يتفاقم الوضع في إسرائيل قبل أن يعود ويتحسن، وتابع أن "الوضع لا يزال متوتراً ومتقلباً إلى حد الجنون".

من جانبه، أعلن المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي الاثنين أن الاتحاد الأوروبي علق جميع مدفوعات مساعداته التنموية للفلسطينيين وقرر إعادة تقييم كل برامجه الحالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو.

وقال المفوض المجري المسؤول عن شؤون التوسع والجوار على منصة اكس: "جرى تعليق جميع المدفوعات على الفور، ومراجعة كل المشاريع وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر وإعادة تقييم البرنامج بأكمله".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والاثنين أعلن الإعلام الحكومي بقطاع غزة تجاوز حصيلة ضحايا "العدوان" الإسرائيلي على القطاع 560 شهيداً و2900 إصابة ونزوح نحو 80 ألف شخص إلى 71 مركز إيواء، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى الإسرائيليين بلغ 800 والمصابين 2400.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us