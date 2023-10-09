أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين أنه أمر بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة مع دخول التصعيد مع حركة حماس يومه الثالث.

وقال غالانت في بيان مصور "نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة لا كهرباء لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شي مغلق"، علماً بأن الدولة العبرية تفرض منذ أكثر من 15 عاماً حصاراً على القطاع حيث يعيش 2.4 مليون نسمة.

وأضاف غالانت: "نحن نقاتل حيوانات ونتصرف وفقاً لذلك".

وفي السياق ذاته، اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الاثنين، السلطات الإسرائيلية بـ"تعمد" قصف المشافي وسيارات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم الطبية في قطاع غزة.

وقالت الكيلة إن "الاحتلال يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم".

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة السبت، مقتل عامل بمستشفى "الإندونيسي" شمال القطاع وإصابة موظفين ومواطنين جراء قصف إسرائيلي.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 560 فلسطينياً وإصابة 2900 جريح، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 800 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2400 آخرين​​​​​​​.