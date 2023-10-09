حذّر طاقم محامي الشيخ عكرمة صبري من التحريض الممنهج على اغتياله وتصفيته من المتطرفين اليهود خلال الآونة الأخيرة.

وقال الطاقم في بيان وصل إلى TRT عربي نسخة منه اليوم الاثنين، إن التحريض ضد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري يأتي من شخصيات يهودية معروفة ومتنفذة ولها جمهور ومتابعون كثر وتحظى بقوة تأثير في أوساط المجموعات اليهودية المتطرفة.

واعتبر المحامون أن الخطر على حياة الشيخ عكرمة أصبح حقيقياً وبخاصة في ظل الأجواء الفاشية التي تسود في المجتمع الإسرائيلي.

ودعا الفريق إلى التحرك الفوري والحقيقي لحماية الشيخ وضمان سلامته والضغط على السلطات الإسرائيلية لأداء دورها وواجبها في منع الجريمة اليهودية المنظمة.

كما حمّل الفريق السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن أي مكروه قد يتعرض له الشيخ عكرمة، بسبب سكوتها عن التحريض الأرعن والمنفلت من المتطرفين.

وطالب الفريق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفتح تحقيق فوري وجاد ضد المحرضين على القتل والإرهاب واعتقال المجرمين فوراً ومحاسبتهم ومعاقبتهم قبل تنفيذ جريمتهم.

وتأتي التحذيرات بعدما نشر متطرفون يهود عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات دعوا فيها إلى اغتيال وتصفية الشيخ عكرمة، وذلك بدافع الانتقام عقب إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومساء الاثنين قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان: "ارتفع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 2616 بينهم 379 في حالة من حرجة إلى خطيرة".

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت الاثنين أن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهات مع الفصائل الفلسطينية بلغ 800.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا "العدوان" الإسرائيلي في القطاع إلى 560 قتيلاً و2900 جريح.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.