أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، سلسلة من الاتصالات الهاتفية لبحث آخر التطورات الفلسطينية الإسرائيلية

وقالت الرئاسة التركية في منشور على منصة "X"، إن أردوغان أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل إنهاء الاشتباكات وإرساء الهدوء في المنطقة بأقرب وقت.

وبحث الرئيس التركي أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أخر التطورات في فلسطين، وأكد أردوغان أن تركيا ستبذل جهودها لإنهاء الصراع في المنطقة.

كما أجرى الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وبحث معه التطورات الأخيرة في فلسطين.

وأكد الرئيس أردوغان خطورة الأضرار بشعب غزة، مشدداً على ضرورة التصرف بحس سليم وإرساء الهدوء في المنطقة.

وأشار الرئيس خلال حديثه مع نظيره الإسرائيلي إلى استمرار جهود تركيا لإنهاء الصراع والتوتر في المنطقة وتأسيس سلام دائم.

وتداول الرئيس التركي مع أمير قطري تميم بن حمد آل ثاني تطورات الوضع في فلسطين، وتبادل الأفكار حول وقف إطلاق في غزة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن أنقرة عازمة على تكثيف الجهود الدبلوماسية لتهدئة القتال بين إسرائيل والفلسطينيين مؤكداً في الوقت نفسه أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الإقليمي.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ "رداً على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته"، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في غزة، التي يسكنها أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وصباح الاثنين أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل 560 فلسطينياً وإصابة 2900 آخرين، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 والمصابين إلى 2400 والأسرى إلى أكثر من 150 لدى الفصائل الفلسطينية