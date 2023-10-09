افتتحت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط في موريتانيا، شعبة لتعلم اللغة التركية وآدابها.

وبدأت الاثنين، أولى حصص الشعبة بحضور المستشار التعليمي في السفارة التركية بنواكشوط، عادل طانيش، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط، الدكتور وان محمدن الملقب دودو.

كما حضر الافتتاح منسق قسم اللغات الحية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والمنسق العام لمدارس المعارف التركية العالمية والأساتذة المدرسون في الشعبة الجديدة.

وكان قد جرى توجيه ما يزيد على مئة طالب إلى الشعبة الجديدة، إذ توفّر فرصة التعريف بتركيا واللغة التركية وآدابها وتاريخها وثقافتها وفنها.

وجرى افتتاح الشعبة إثر لقاءات رسمية وفنية مكثفة بين السفارة التركية من جهة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة نواكشوط من جهة أخرى.

ويقبل العديد من الطلاب حول العالم على تعلم اللغة التركية بالتزامن مع الانفتاح الثقافي والحضاري الذي شهدته تركيا خلال الـ20 عاماً الماضية.

وتعمل تركيا عبر العديد من مؤسساتها الثقافية وخاصة معهد يونس إمره ومدارس المعارف على تعزيز العلاقات الثقافية والصداقة بينها وبين الدول الأخرى.

واللغة التركية من أقدم اللغات في العالم وأكثرها انتشاراً، وتمتد عبر جغرافيا كبيرة من آسيا إلى وسط أوروبا وتنقسم إلى لهجات مختلفة.