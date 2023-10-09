أصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تعليمات غير عادية للمواطنين بالاستعداد للبقاء في الملاجئ لمدة 72 ساعة وتخزين ما يكفي من مياه وطعام.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية في بيان مساء الاثنين: "في ضوء تطور القتال في مختلف القطاعات، يجب إعداد التجهيزات التي تسمح لك ولعائلتك بالبقاء في المنطقة المحمية لمدة تصل إلى 72ساعة".

وأوضحت أن هذه التجهيزات تشمل "إمداد 3 لترات من الماء للشخص الواحد يومياً، مخزون من الأغذية الجافة والمعلبة، إنارة أو كشافات تعمل بالبطاريات، راديو يعمل بالبطاريات، وبطاريات محمولة للهواتف المحمولة".

كما دعت القيادة الإسرائيليين إلى أن "يضعوا في حقائبهم أيضاً الأدوية والإسعافات الأولية والوثائق الشخصية والنقود والتجهيزات اللازمة للأطفال والحيوانات الأليفة".

وختمت بيانها بالقول "تذكروا، توجيهات قيادة الجبهة الداخلية تنقذ الأرواح".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، عملية "طوفان الأقصى" رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل إلى 1000 والجرحى إلى 2616، بينما أفادت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا "العدوان" الإسرائيلي في القطاع إلى 560 قتيلاً و2900 جريح.