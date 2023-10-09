سياسة
3 دقيقة قراءة
غوتيريش يطالب إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الأممية إلى غزة
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الأممية إلى غزة بالتزامن مع إعلان حصار تام عليها، مشيراً إلى أن العنف "لا يأتي من فراغ" بل نتيجة "صراع طويل الأمد، مع احتلال دام 56 عاماً".
غوتيريش يطالب إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الأممية إلى غزة
 الأمين العام للأمم المتحدة قال إن العنف "لا يأتي من فراغ" بل نتيجة "صراع طويل الأمد، مع احتلال دام 56 عاماً"..   / صورة: AFP
9 أكتوبر 2023

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إسرائيل إلى "تسهيل" وصول المساعدات الإنسانية الأممية إلى قطاع غزة بالتزامن مع إعلان حصار تام عليها.

وأعرب غوتيريش في مؤتمر صحفي من نيويورك، عن "حزنه العميق" إزاء قرار إسرائيل فرض "حصار كامل" على القطاع.

وقال غوتيريش إن إعلان وزير الدفاع يوآف غالانت أن إسرائيل ستوقف جميع إمدادات الكهرباء والغذاء والوقود، "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ بالفعل في الأراضي الفلسطينية الساحلية".

وأضاف: "كان الوضع الإنساني في غزة سيئاً للغاية قبل هذه الأعمال العدائية، والآن سوف يتدهور بشكل كبير".

ولفت غوتيريش إلى أن "هناك حاجة ماسة للمعدات الطبية والغذاء والوقود وغيرها من الإمدادات الإنسانية، إلى جانب ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني".

وذكّر إسرائيل "بضرورة توافق أهداف العمليات العسكرية مع القانون الإنساني الدولي، ووجوب احترام وحماية المدنيين​​​​​​​".

وشدد على أن موجة العنف الأخيرة "لا تأتي من فراغ"، بل "نتيجة صراع طويل الأمد، مع احتلال دام 56 عاماً، من دون نهاية سياسية في الأفق".

وقال غوتيريش: "يجب أن تتحقق احتياجات إسرائيل المحقة للأمن، كما يجب أن يرى الفلسطينيون مساراً واضحاً لإقامة دولتهم".

وأكد أهمية "السلام من خلال التفاوض بما يلبي التطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين، ويحفظ أمنهما على حد سواء وفق الرؤية القائمة على حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة".

ورأى أن ذلك وحده "يمكن أن يحقق السلام الطويل الأمد والاستقرار الدائم لشعب هذه الأرض ومنطقة الشرق الأوسط كلها".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us