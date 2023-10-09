أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال الوساطة بما في ذلك تبادل الأسرى في حال طلب الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي) ذلك.

وفي كلمة عقب اجتماع للحكومة التركية مساء الاثنين، قال أردوغان: "مستعدون للتوسط بين الطرفين (المقاومة الفلسطينية وإسرائيل) بما في ذلك الوساطة لتبادل الأسرى".

وأضاف: "نجري التحضيرات اللازمة لتأمين المساعدات الإنسانية التي سيحتاج إليها سكان غزة".

وأكد أن "للقدس مكانة مهمة في وجدان جميع المسلمين"، وقال: "نولي تحقيق دولة فلسطين، المتكاملة جغرافياً وعاصمتها القدس على حدود عام 67، أهمية كبيرة".

وأشار أردوغان إلى أن "القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن فلسطين لم يُطبّق أي منها تقريباً".

وطالب أردوغان إسرائيل وقف قصفها للأراضي الفلسطينية.

وقال: "حتى الحرب لها أخلاقها. والأطراف ملزمون مراعاتها. وكما ذكرنا من قبل، لا خاسر من سلام عادل".

وتابع: "أكدنا ونؤكد دائماً أننا لا نرضى أن يتعرض أي شخص بريء لأذى سواء في الأراضي الإسرائيلية أو الفلسطينية".

وأكد أردوغان أن "تدمير غزة بالهجمات البرية والجوية وقصف المساجد وموت الأطفال والنساء والمسنين والمدنيين الأبرياء، أمر غير مقبول على الإطلاق".

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلاً و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي.

فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية بلغ 900، والجرحى 2616.