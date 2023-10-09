سياسة
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هيومن رايتس ووتش: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي مقززة وجريمة حرب
أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التي دعا فيها إلى منع الحاجات الأساسية عن قطاع غزة.
هيومن رايتس ووتش: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي مقززة وجريمة حرب
وصفت المنظمة تصريحات غالانت بالمقززة وجريمة الحرب / صورة: AA
9 أكتوبر 2023

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حول فرض الحصار على غزة بـ"المقززة" وجريمة الحرب.

وكتب مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة عمر شاكر، في منشور على منصة "X": " تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت مقززة، وحرمان السكان في أراض محتلة من الغذاء والكهرباء يشكل عقاباً جماعياً".

مضيفاً أن هذه النوع من الإجراءات يشكل "جريمة حرب مثله مثل استخدام التجويع سلاحاً، وعلى المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال الاثنين، في بيان مصور "نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة لا كهرباء لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شي مغلق"، علماً بأن الدولة العبرية تفرض منذ أكثر من 15 عاماً حصاراً على القطاع حيث يعيش 2.4 مليون نسمة.

وأضاف غالانت: "نحن نقاتل حيوانات ونتصرف وفقاً لذلك".

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 560 فلسطينياً وإصابة 2900 جريح، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 800 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2400 آخرين​​​​​​​.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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