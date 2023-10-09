أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين عقد اجتماع طارئ الثلاثاء (غداً) لبحث الوضع في إسرائيل والمنطقة.

وكتب بوريل منشوراً عبر منصة إكس قال فيه: "سنعقد غداً اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمعالجة الوضع في إسرائيل والمنطقة".

وسبق أن علّق الاتحاد الأوروبي جميع المساعدات المقدمة للفلسطينيين وإعادة النظر والتقييم في كل برامجه في فلسطين.

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إنها ستضع كل مساعدات التنمية للفلسطينيين وهي بقيمة 691 مليون يورو (728.66 مليون دولار) قيد المراجعة وستعلق جميع المدفوعات على الفور.

وقال أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع في منشور على منصة إكس: "إن حجم الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها يمثل نقطة تحول. لا يمكن أن يجري العمل كالمعتاد".

وأشار فارهيلي إلى أن الخطوة تعني أنه "جرى تعليق كل الدفعات على الفور. ووُضعت كل المشاريع قيد إعادة التقييم وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر".

الإعلان الذي وصفه متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأنه دقيق على الرغم من عدم صدور بيان صحفي رسمي بشأنه، بدا أنه فاجأ عدداً من الدول الأعضاء.

إذ أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن الوزير خوسيه مانويل ألباريس اتّصل بفارهيلي للاحتجاج على القرار الذي قال إنه يجب أن يناقش في المقام الأول مع الدول الأعضاء.

في الأثناء شكّكت أيرلندا بشرعية القرار، وقال المتحدّث باسم وزارة خارجيتها: "ما فهمناه هو أنه لا أسس قانونية لقرار أحادي من هذا النوع اتّخذه مفوّض واحد، ونحن لا نؤيد تعليق المساعدات".

وفي السياق نفسه صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الاثنين، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث الجارية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، محذراً من أن الوضع قد يتصاعد إلى صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وعدة فصائل في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل "رداً على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته"، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في غزة، التي يسكنها أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل 687 فلسطينياً وإصابة 3726 آخرين، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى ألف والمصابين إلى 3152 والأسرى إلى أكثر من 150لدى الفصائل الفلسطينية.