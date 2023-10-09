سياسة
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حماس تضع شرطاً للتفاوض بقضية الأسرى الإسرائيليين
أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أنها "لن تدخل في تفاوض على قضية الأسرى تحت النار وفي ظل المعركة"، مؤكدة أن قضية الأسرى "ملف استراتيجي له مساره المعروف".
حماس تضع شرطاً للتفاوض بقضية الأسرى الإسرائيليين
مقاتلون فلسطينيون من كتائب عز الدين القسام يتحركون باتجاه معبر إيريز بين إسرائيل وشمال قطاع غزة / صورة: AFP
9 أكتوبر 2023

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مساء الاثنين، أنها "لن تدخل في تفاوض على قضية الأسرى تحت النار وفي ظل المعركة".

جاء ذلك في كلمة متلفزة للمتحدث العسكري باسم "القسام" أبو عبيدة، بثتها قناة الأقصى التابعة لحركة حماس.

وقال المتحدث إن قضية الأسرى "ملف استراتيجي له مساره المعروف"، مضيفاً أن "لهذا الملف أثمانه التي ستدفعها إسرائيل لا محالة".

وفي وقت سابق الاثنين، قال أبو عبيدة إن "كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من المدنيين الإسرائيليين".

وأضاف: "نعلن أن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة".

وتابع: "نعلن هذا القرار لنحمل أمام العالم العدو الصهيوني وقيادته مسؤولية هذا القرار فالكرة في ملعبه من الآن" على حد تعبيره.

ولا يُعرف تحديداً عدد الأسرى الذين سقطوا بيد الفصائل الفلسطينية لدى تسلل مسلحيها إلى العمق الإسرائيلي فجر السبت، لكن القناة "12" العبرية، أفادت بأن العدد يزيد عن مئة.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، عملية "طوفان الأقصى" رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية بلغ 900 والجرحى 2616، فيما أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع حصيلة ضحايا "العدوان" الإسرائيلي في القطاع إلى 687 قتيلاً و2900 جريح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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