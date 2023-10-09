سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها عبر الحدود لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مواصلة تركيا عملياتها خارج الحدود حق مشروع لها حتى القضاء على تنظيم PKK الإرهابي بالكامل مع كل امتداداته وأسمائه، داعياً الدول التي تعترف بالتنظيم منظمة إرهابية إلى التزام واجبها القانوني والأخلاقي إزاء ذلك.
أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها عبر الحدود لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي
أردوغان: لن نسمح على الإطلاق بتواجد إرهابي واحد ولا بإنشاء ممر إرهابي على حدودنا / صورة: AA
9 أكتوبر 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مواصلة تركيا عملياتها خارج الحدود حق مشروع لها حتى القضاء على تنظيم PKK الإرهابي بالكامل مع كل امتداداته وأسمائه.

وقال أردوغان عبر حسابه بمنصة "إكس" الاثنين إنه لا فرق بين تسمية تنظيمي PKK وYPG، كما هو الحال بالنسبة لتسمية أمريكا بالولايات المتحدة، أو تسمية بريطانيا العظمى بالمملكة المتحدة.

وأضاف أن على كل دولة تعترف بتنظيم PKK منظمة إرهابية أن تفي بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه أسمائه المختلفة.

وقال أردوغان: "مواصلة تركيا عملياتها خارج الحدود حق مشروع لها حتى القضاء على تنظيم PKK بالكامل مع كل امتداداته وأسمائه".

وشدد الرئيس التركي أن بلاده لن تسمح على الإطلاق بإرهابي واحد ولا بإنشاء ممر إرهابي على حدودها.

وأردف: "نريد من القوى التي لها علاقات وثيقة مع التنظيمات الإرهابية، إبعاد عناصرها في المنطقة عن الإرهابيين تجنباً لتضررهم من عملياتنا".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن أردوغان تدمير 194 هدفاً وتحييد 162 إرهابياً بالعمليات العسكرية المتواصلة في شمالي سوريا والعراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us