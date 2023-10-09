أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مواصلة تركيا عملياتها خارج الحدود حق مشروع لها حتى القضاء على تنظيم PKK الإرهابي بالكامل مع كل امتداداته وأسمائه.

وقال أردوغان عبر حسابه بمنصة "إكس" الاثنين إنه لا فرق بين تسمية تنظيمي PKK وYPG، كما هو الحال بالنسبة لتسمية أمريكا بالولايات المتحدة، أو تسمية بريطانيا العظمى بالمملكة المتحدة.

وأضاف أن على كل دولة تعترف بتنظيم PKK منظمة إرهابية أن تفي بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه أسمائه المختلفة.

وقال أردوغان: "مواصلة تركيا عملياتها خارج الحدود حق مشروع لها حتى القضاء على تنظيم PKK بالكامل مع كل امتداداته وأسمائه".

وشدد الرئيس التركي أن بلاده لن تسمح على الإطلاق بإرهابي واحد ولا بإنشاء ممر إرهابي على حدودها.

وأردف: "نريد من القوى التي لها علاقات وثيقة مع التنظيمات الإرهابية، إبعاد عناصرها في المنطقة عن الإرهابيين تجنباً لتضررهم من عملياتنا".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن أردوغان تدمير 194 هدفاً وتحييد 162 إرهابياً بالعمليات العسكرية المتواصلة في شمالي سوريا والعراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.