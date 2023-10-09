سياسة
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غزة.. غارات إسرائيلية تستهدف 4 عربات إسعاف
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت 4 عربات إسعاف في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع، فيما تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن سلسلة من الغارات على أهداف في أنحاء متفرقة من القطاع.
غزة.. غارات إسرائيلية تستهدف 4 عربات إسعاف
غزة.. غارات إسرائيلية تستهدف 4 عربات إسعاف / صورة: AP
9 أكتوبر 2023

استهدفت غارات إسرائيلية 4 عربات إسعاف في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب بيان مقتضب، مساء الاثنين لوزارة الصحة في القطاع.

وفي الأثناء تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن سلسلة من الغارات على أهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة بينها منازل سكنية، مخلفة عدداً من القتلى والجرحى.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، عملية "طوفان الأقصى" رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية بلغ 900 والجرحى 2616، فيما أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع حصيلة ضحايا "العدوان" الإسرائيلي في القطاع إلى 687 قتيلاً بينهم 140 طفلا و105سيدات و2900 جريح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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