سياسة
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إسرائيل تعلن مقتل قائد عسكري في اشتباكات على الحدود مع لبنان
أعلنت إسرائيل مقتل قائد عسكري برتبة مقدم في جيشها في أثناء إحباط عملية تسلل من الحدود اللبنانية.
إسرائيل تعلن مقتل قائد عسكري في اشتباكات على الحدود مع لبنان
الحدود الإسرائيلية اللبنانية / صورة: AA
9 أكتوبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مقتل ضابط في صفوفه، خلال الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق الإثنين، على الحدود مع لبنان.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "قتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد عبد الله في اشتباك مع مخربين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيلية".

وأشار الجيش إلى أن "الضابط عبد الله ينحدر من قرية "يانوح جت" الدرزية، شماليّ البلاد.

بدورها، ذكرت صحيفة "يد يعوت أحرنوت" أنّ القتيل يبلغ من العمر 40 عاماً.

وفي وقت سابق الاثنين، شنت طائرات حربية إسرائيلية، عدة غارات جوية استهدفت أرضاً جرداء جنوبي لبنان "مكان تسلل أشخاص" إلى الداخل الإسرائيلي فيما أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مقتل 3 من عناصرها جراء "قصف إسرائيلي" على جنوب لبنان.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "قتل عدداً من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان"، دون أن يوضح عدد الأشخاص الذين قتلوا، بينما أفادت القناة "12" العبرية، بـ"إصابة 3 جنود إسرائيليين في اشتباك مع مسلحين تسللوا عبر الحدود اللبنانية".

وتأتي هذه التطورات، بعد أن أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" فجر السبت، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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