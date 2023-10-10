اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة بعد فرض حصار مطبق عليه، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء "قلقه الشديد" إزاء تداعيات خطوة كهذه.

وصرّح مادورو عبر التليفزيون بأنّ "الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بياناً قرأناه بعناية، وهو بيان تحذيريّ وتنبيهيّ من الإبادة الجماعية التي بدأت ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة".

وكان غوتيريش أقرّ في بيانه "بمخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها"، مبدياً في الوقت نفسه "قلقه الشديد" إزاء قرار إسرائيل فرض "حصار مطبق" على قطاع غزة.

وقال الرئيس الفنزويلي: "سبق لنا أن شهدنا في الماضي مذابح ومجازر وحشية بحقّ الشعب الفلسطيني"، معتبراً أنّ الفلسطينيين يتعرّضون لنظام "فصل عنصريّ جديد".

وأضاف مادورو: "نطالب بوقف إطلاق النار، ونطالب باحترام قرارات الأمم المتحدة، ونطالب باحترام حقوق الشعوب، ونطالب ببدء مفاوضات سلام فوراً لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسلام".

وأكد: "أنا أدافع عن الشعب الفلسطيني وأدافع عن السلام".

وفي 2009 اتّهم سلفُه الرئيس الراحل هوغو تشافيز إسرائيلَ بتنفيذ "إبادة جماعية" في غزة بعد هجوم استهدف القطاع في نهاية 2008.