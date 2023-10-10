أعلن المجلس العسكري في النيجر مساء الاثنين بدء عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من البلاد اليوم الثلاثاء تحت حراسة الجيش النيجري.

ووصل المجلس العسكري في النيجر إلى السلطة بانقلاب على الرئيس محمد بازوم في نهاية يوليو/تموز الماضي.

وكان قادة الانقلاب أصدروا بعد سيطرتهم على السلطة قراراً يدعو لانسحاب نحو 1400 جندي فرنسي من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قواته ستخرج من البلاد في نهاية سبتمبر/أيلول.

وأكد المجلس العسكري في بيان أنّ "مغادرة القافلة الأولى من الجنود الفرنسيين تحت حراسة قواتنا الدفاعية والأمنية ستبدأ الثلاثاء في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول".

وأشار المجلس إلى تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الفرنسية إثر اجتماعات وتواصل مع باريس انتهت باتفاق مشترك.

ويأتي القرار الفرنسي بعد توتر استمر أكثر من شهرين مع المجلس العسكري الذي يحكم النيجر منذ الانقلاب ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وفي نهاية الأسبوع الماضي سُجّلت تحركات لقوافل عدة بين القواعد الأمامية في الشمال الغربي، حيث ينتشر 400 جندي، والعاصمة نيامي، وفق ما أفادت به مصادر أمنية نيجرية وفرنسية لوكالة فرانس برس.

ويتمركز في النيجر 1500 جندي فرنسي بعد أن تحول هذا البلد إلى مركز رئيسي لانتشارها الأمني في منطقة الساحل عقب انسحابها من مالي في 2022 إثر انقلاب عسكري أيضاً.

وتنتشر القوات الفرنسية في 3 مواقع رئيسية في النيجر، هي: القاعدة العسكرية 101 بالعاصمة نيامي، ويتمركز فيها نحو ألف عسكري، وفي مركزَي "دعم" في منطقة تيلا بيري، وفق موقع فرانس 24.