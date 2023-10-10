قالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء، إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش في اتصال مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، الدعم الأمريكي لإسرائيل.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أنه لا نيّة لدى الولايات المتّحدة "لنشر جنود أمريكيين على الأرض" لدعم إسرائيل في حربها ضدّ حركة حماس.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن "أكد مجدداً جهودنا لضمان الإفراج الفوري عن جميع الرهائن".

في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض الاثنين أنه لا نيّة لدى الولايات المتّحدة "لنشر جنود أمريكيين على الأرض" لدعم إسرائيل في حربها ضدّ حركة حماس بعد الهجوم المباغت الذي شنّته المقاومة الفلسطينية ضمن عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين: "لا نيّة لنشر جنود أمريكيين على الأرض"، مضيفاً أنّ الرئيس جو بايدن "سيحرص دائماً على أن نحمي مصالح أمننا القومي وندافع عنها".

من جهته حذّر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون، إيران من مغبة التورط في الأزمة في إسرائيل، وقال إنه لا يريد أن تتسع رقعة الصراع.

وأضاف لمجموعة صغيرة من الصحفيين المسافرين معه إلى بروكسل: "نريد أن نبعث برسالة قوية للغاية. لا نريد أن يتسع هذا الأمر، والمهمّ أن تعي إيران هذه الرسالة".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثَّفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وصباح الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 704 شهداء، بينهم 143 طفلاً، وإصابة 4000 آلاف شخص، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الرابع، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية بلغ 900، والجرحى 2616.