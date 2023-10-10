أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الثلاثاء، أن عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس يوم السبت الماضي، بلغ حتى اللحظة أكثر من 900 قتيل، مشيرة إلى أن عدد الجرحى وصل إلى 2741.

وقالت الوزارة إن من ضمن الجرحى 25 إصابة حرجة للغاية، و363 إصابة خطيرة، و537 إصابة متوسطة، و1391 إصابة خفيفة.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 38 ضباطاً وجندياً جديداً أعلن مقتلهم خلال اشتباكات مع عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

ومن ضمن قتلى الجيش قائد وحدة المساعدة الإدارية النقيب روز بيرتس، والنقيب عيدان يسرائيل شني نائب قائد وحدة "ناحال" والنقيب هدار كاما الضابط المقاتل في وحدة النخبة "سييرت متكال"، والرائد مردخاي شمير من وحدة "خير"، وهو قائد في المشاة وضباط مظلي.

بذلك يصبح عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ يوم السبت 124.

نحو 150 أسيراً

ولأوّل مرة منذ بدء العملية، تتحدث إسرائيل رسمياً عن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية، إذ قال السفير الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان إن "عدد الأسرى في قطاع غزة ما بين 100 و150 إسرائيليّاً".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن إردان قوله إنه "يُخشَى على مصير الأسرى، لكن هذا لن يمنع الجيش الإسرائيلي من القيام بكل ما يلزم من أجل مستقبل إسرائيل". يأتي هذا مطابقاً لما قاله مسؤول أمني إسرائيلي للقناة 12 العبرية أمس الاثنين، من أن إسرائيل تستمر في عملياتها بغزة دون أخذ التهديدات التي يتعرض لها أسراها بعين الاعتبار.

وأضاف إردان: "بلا شك نريد رؤية جميع الأسرى يعودون إلى منازلهم، ولكن استراتيجيتنا الآن تمضي باتجاه محو كل قدرات حركة حماس".

وطالب السفير الإسرائيلي الصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالمساعدة على ضمان سلامة الأسرى وفق القوانين الدولية.

لكن رغم ذلك أكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي للصحيفة نفسها أن الجيش "لم يستطع تحديد عدد الأسرى بدقة حتى الآن".

قصف 200 هدف بغزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مقاتلاته الحربية نحو 200 هدف في قطاع غزة خلال ليلة الاثنين-الثلاثاء، وزعم أن القصف تركز على مواقع لحركتَي حماس والجهاد الإسلامي، لكن الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ذلك، إذ ذكر شهود عيان أن الاحتلال قصف منازل عائلات فلسطينية وسيارات إسعاف ومساجد.

كما زعم جيش الاحتلال أنه استطاع فرض السيطرة التامة على امتداد الجدار الحدودي مع غزة، وأنه لم يرصد تسلُّل أي مقاوم فلسطيني خلال ساعات الليل.

ضربة أكبر من هجمات 11 سبتمبر/أيلول

قال مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء، إن "العملية التي تَعرَّضنا لها تُعَدّ أكبر من حيث صدمتها وارتدادها من هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 التي تعرضت لها الولايات المتحدة".

في سياق آخر كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المعارضة والائتلاف في إسرائيل توصَّلا إلى تفاهمات بشأن تشكيل حكومة طوارئ تدير البلاد خلال الحرب، مشيرة إلى أن الإعلان عن هذه الحكومة قد يجري خلال الساعات القادمة.

إطلاق صواريخ مستمرّ

ولم تتوقف صافرات الإنذار عن دويّها في مدن إسرائيلية مختلفة الليلة الماضية، من بينها بئر السبع وتل أبيب والقدس، وقد أصابت صواريخ المقاومة مباني مباشرةً في مدينة عسقلان، ومستوطنة بيتار عيليت في القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الصواريخ الفلسطينية أدّت إلى إصابة نحو عشرة إسرائيليين بجروح خطيرة.