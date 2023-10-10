تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في بداية تعاملات الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ يناير/كانون الثاني 2016، متجاهلاً محاولات "بنك إسرائيل" الحفاظ على استقرار العملة المحلية.

ووفقاً لبيانات أسعار الصرف في التعاملات الآسيوية، يُباع الدولار الأمريكي بـ3.95 شيكل بحلول الساعة (06:00ت.غ)، بأدنى مستوى منذ جلسة 29 يناير/كانون الثاني 2016.

وأثرت الضغوط السياسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب مع قطاع غزة وتصاعد التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان، في جهود بنك إسرائيل الحفاظ على سعر صرف مستقر.

كان "بنك إسرائيل" أعلن الاثنين برنامجاً للحفاظ على الشيكل من التقلبات الناجمة عن الحرب القائمة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.

وفضلاً عن البرنامج الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار، سيوفر البنك السيولة للسوق من خلال آليات المبادلة بما يصل إلى 15 مليار دولار، وفق بيان صدر عنه.

وأكد أنه سيعمل في السوق خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل، وتوفير السيول ة اللازمة لاستمرار حسن سير عمل الأسواق.

كانت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، أطلقوا السبت عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى".

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يعاني سكانه أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.